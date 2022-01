Schalke: Wechsel fix - neuer Rechtsverteidiger kommt

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Rechtsverteidiger verpflichtet: Der Norweger Andreas Vindheim läuft in der Zweitliga-Rückrunde für die Königsblauen auf.

Der erste Winter-Transfer des FC Schalke 04 ist offiziell: Andreas Vindheim wird in der Rückrunde für die Königsblauen in der 2. Bundesliga auflaufen. Das bestätigte der Verein am Montagnachmittag, nachdem sich der Wechsel im Laufe des Tages bereits angedeutet hatte.

Bei Vindheim handelt es sich um einen 26-jährigen Rechtsverteidiger. Er kommt vom tschechischen Erstligisten Sparta Prag und wurde bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen. Zudem verfügt Schalke über eine Kaufoption.





Mit der Verpflichtung habe der Verein sein Ziel, den Konkurrenzkampf auf beiden Außenbahnen zu erhöhen, frühzeitig erfüllen können, sagt S04-Sportdirektor Rouven Schröder. "Charakterlich passt Andreas sehr gut in unseren Kader, das war uns sehr wichtig. Offensiv werden sein Tempo und seine Flanken unser Spiel bereichern, er besitzt außerdem ein hohes Spielverständnis, auch gegen den Ball."

Außerdem reagiert Schalke mit dem Transfer auf die Verletzung von Mehmet Can Aydin, der in den kommenden Wochen mit einer Oberschenkelverletzung fehlen wird. Durch seinen Ausfall stand S04-Trainer Dimitrios Grammozis mit Reinhold Ranftl nur noch ein etatmäßiger Rechtsverteidiger zur Verfügung.

Vindheim steht seit 2019 bei Sparta Prag unter Vertrag. Bei den Tschechen gehört er aber nicht zum Stammpersonal. Insgesamt bestritt er für Sparta 60 Pflichtspiele (drei Tore, sieben Vorlagen). Zuvor trug Vindheim das Trikot vom schwedischen Klub Malmö FF (73 Spiele, vier Tore, zwölf Vorlagen) und seinem Heimatverein SK Brann (29 Spiele, drei Tore, sechs Vorlagen).

Schalke-Zugang Vindheim ist international erfahren

"Ich möchte möglichst viele Spiele machen und natürlich gewinnen, das ist doch klar", wird Vindheim in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Dafür werde ich ab sofort in jedem Training alles reinwerfen, was ich habe, um den Trainer von meinen Fähigkeiten zu überzeugen."

Er gehört zu den wenigen Profis auf Schalke, die ebenso international erfahren sind. Neben 24 Einsätzen in der Europa League und Champions-League-Qualifikation bestritt Vindheim 2020 in Länderspiel für die norwegische Nationalmannschaft.