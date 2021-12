Der FC Schalke 04 hat sein Trainingslager in der Türkei abgesagt. Das sagen die Fans dazu.

Der FC Schalke 04 hat sein Trainingslager im türkischen Belek wegen der Corona-Situation und der sich auch in der Türkei immer weiter ausbreitenden Omikron-Variante abgesagt.

Davon sind auch die Fans des Zweitligisten betroffen. In Nicht-Corona-Zeiten begleiten die Königsblauen bis zu 1.000 Anhänger ins Trainingslager. Schalke 04 bittet diese um Verständnis für die sehr kurzfristige Entscheidung, das Trainingslager abzusagen. "Der Club bittet Fans, die eine Reise nach Belek gebucht haben, um die Mannschaft dort zu unterstützen, um Verständnis für die kurzfristige, aber notwendige Absage", schreibt der Verein auf seiner Homepage.

Und die Reaktionen sind in der Tat verständnisvoll. "Hart für Fans, die da was gebucht haben, aber in meinen Augen absolut korrekte Entscheidung", schreibt "psycho 2009" im Fan-Forum "schalker-block5.de". Ein weiterer User mit Namen "Eishocker" schreibt: "Tut mir schrecklich leid! Ich halte den bedingungslosen Support unserer Jungs inklusive Reisen zu den Trainingslagern auch für spitze. Wer dies aber in der jetzigen Zeit bis zum bitteren Ende hätte durchziehen wollen, dem wäre m.M.n. eh nicht zu helfen gewesen. Super Entscheidung, nicht ins Trainingslager zu fahren!". "Schalker 55" ergänzt: "Gut so. Die Gefahr, in Quarantäne zu müssen wäre hoch gewesen. Auch ein gutes Signal an die Fans, zu Hause zu bleiben." Auch die weiteren Einträge wie von "Bünder Schhalker" gehen in diese Richtung: "Richtige Entscheidung, finde die Kommunikation auch gut. Auch, dass wir offenbar einen wirklich gut durchgeimpften stabilen Kader haben", meint er.

Andere meinten, dass es wegen der angespannten finanziellen Situation bei den Königsblauen und der vielleicht unterschiedlichen Platzverhältnisse zum Rückrundenstart gegen Holstein Kiel ohnehin besser gewesen wäre, das Trainingslager abzusagen.

Wie viele S04-Fans mit in die Türkei gekommen wären, ist unbekannt. Die "Blau-Weiße Nacht" mit den Fans hätte aus Sicherheitsgründen ohnehin nicht stattfinden können. Es galt die 2G-Regelung. Geplant waren Talkrunden oder ähnliches am Trainingsgelände. Nun hat die "Omikron-Variante" dem Ganzen ein Ende gesetzt. Die Türkei gilt als Hochrisikogebiet.