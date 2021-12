Schalke: Wie die S04-Profis Weihnachten feiern

Erst am 2. Januar treffen sich die Profis des FC Schalke 04 wieder. Die Weihnachtstage verbringen viele Spieler im Urlaub.

Das Raclette hat im Hause Terodde Tradition. An Heiligabend gehören die kleinen Pfännchen und der Käse für Simon Terodde, den Stürmer des FC Schalke 04, seit einigen Jahren dazu, wie er jüngst in einem Podcast verraten hat. An den Weihnachtsfeiertagen geht es für den 33-Jährigen, seine Frau und seine Kinder mit Familienbesuchen weiter. „Ich feiere ganz traditionell“, sagt er.

Doch das machen längst nicht alle Profis der Königsblauen. Die rund zwei Wochen Urlaub bis zum Start der Winter-Vorbereitung nutzen viele seiner Teamkollegen für Reisen – rund um die ganze Welt. Aufgrund der komplizierten Corona-Lage mussten die Schalker beim Klub zwar angeben, in welchen Ländern sie die freie Zeit verbringen, doch die Reiselust der Fußballer scheint das nicht einzuschränken.

Viele Profis im Süden unterwegs

Einige Schalker haben sich schon wenige Tage nach dem Remis in Hamburg in Richtung Süden aufgemacht. Torwart Ralf Fährmann, der zuletzt mit einer Muskelverletzung ausgefallen war, ließ es sich zuletzt auf Mallorca gutgehen. In den Sozialen Medien teilte er Bilder aus schicken Restaurants, Bars und vom Meer – strahlender Sonnenschein inklusive.

Gutes Wetter zum Weihnachtsfest haben auch Dries Wouters und Florian Flick. Beide haben die Bundesligapause für einen Kurztrip nach Dubai genutzt. So postete Mittelfeldmann Flick mit seiner Freundin bei sommerlichen Temperaturen ein Bild vom Strand. Der Belgier Wouters teilte mit seinen Followern Fotos von den spektakulären Wasserspielen der Dubai Fountains und der Expo 2020.

Ranftl und Fraisl im Schnee

Doch nicht alle Schalker Spieler sind in den warmen Süden geflüchtet. Für die Österreicher Reinhold Ranftl und Martin Fraisl ging es in die Heimat nach Österreich zu Freunden und Familie. Statt Bilder vom Meer teilten sie malerische Schnee- und Alpenkulissen. Selbst Temperaturen von minus 10 Grad haben Torwart Fraisl dabei wenig gestört. In den Sozialen Medien war zu sehen, wie er trotz Schnee und eisiger Temperaturen in einem kurzärmligen Shirt mit seinem Hund Gassi geht. Auch im Schalker Tor wird man den 28-Jährigen übrigens nie mit langen Ärmeln sehen – denn Fraisl hat sich sein Kälteempfinden weitgehend wegtrainiert.

Ouwejan in den USA, Sané im Senegal

Deutlich weiter als das Ösi-Duo sind Salif Sané und auch Thomas Ouwejan gereist. Sané zeigte sich in seinem Heimatland Senegal, Linksverteidiger Ouwejan verbringt Weihnachten in den USA, wie er gegenüber dieser Zeitung verraten hat. Dort besucht er zusammen mit seiner Freundin und seinen Eltern seinen älteren Bruder Sander, der in New York an der renommierten Columbia University Betriebswirtschaft studiert. „Es ist sehr schön, mit der ganzen Familie zusammen zu sein“, sagte Schalkes Verteidiger. „Das ist lange her.“

Schalke-Profis treffen sich am 2. Januar wieder

Am 2. Januar kommt die Schalker Mannschaft wieder in Gelsenkirchen zusammen, bevor es dann einen Tag später gemeinsam ins Trainingslager ins türkische Belek geht, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.

Doch nicht erst in Belek müssen die Profis wieder schwitzen – auch für den Urlaub wurde von den Athletiktrainern ein Fitnessprogramm zusammengestellt. Weihnachtsessen wie Raclette sollen gar nicht erst ansetzen.