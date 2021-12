Beim FC Schalke 04 galt Nabil Bentaleb als Skandalprofi. Der vereinslose Spieler könnte im neuen Jahr in Frankreich auflaufen.

Nabil Bentaleb ist seit Sommer 2021 auf der Suche nach einem neuen Verein. Es ist keine einfache Situation für den ehemaligen Schalker, dessen Vertrag in Gelsenkirchen nach der vergangenen Saison und dem Bundesliga-Abstieg auslief. Jahrelange Probleme und mehrfache Suspendierungen haben das Ansehen des 27-Jährigen nicht gerade erhöht.

Im Winter könnte der 35-fache algerische Nationalspieler allerdings fündig werden. Denn: Zuletzt hielt sich Bentaleb bei der Reserve von SCO Angers fit. Am Donnerstag durfte der defensive Mittelfeldspieler – aufgrund personeller Sorgen – bei den Profis aushelfen. Der französische Erstligist rangiert aktuell auf dem neunten Platz und steht tabellarisch besser da als Vorjahresmeister OSC Lille. Es wäre eine gute Adresse für das Comeback von Bentaleb.

Er ist ein Spieler, der uns weiterhelfen kann. Es ist für uns eine Möglichkeit, je nachdem was im Transferfenster passiert, ein sehr gutes Profil zu integrieren. SCO-Trainer Gérald Baticle über Nabil Bentaleb.

SCO-Trainer Gérald Baticle bestätigte am Samstag das grundsätzliche Interesse an einer dauerhaften Beförderung des Algeriers zur ersten Mannschaft nach der Winterpause. "Es ist noch nichts entschieden. Nabil bereitet sich darauf vor, seinen alten Zustand wiederzuerlangen. Er ist ein Spieler, der uns weiterhelfen kann. Es ist für uns eine Möglichkeit, je nachdem was im Transferfenster passiert, ein sehr gutes Profil zu integrieren", erklärte der 52-jährige Coach bei "Ouest-France".

Die Chancen auf einen Vertrag könnten für den 27-Jährigen größer werden, wenn der begehrte Mittelfeldspieler Angelo Fulgini im Winter SCO Angers verlassen sollte. Einige englische Vereine sollen an dem Leistungsträger interessiert sein, so dass Bentaleb die Lücke schließen könnte.

Ex-Schalker hatte Höhen und Tiefen in Gelsenkirchen

2016 wechselte er auf Leihbasis von den Tottenham Hotspur zum FC Schalke 04, wurde dann nach einer guten Debütsaison fest verpflichtet und mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. 2017/18 feierte die Nummer zehn mit den Königsblauen die Vizemeisterschaft und den Einzug in die Champions League. Der spielstarke Bentaleb hatte durchaus positive Zeiten auf Schalke, aber vor allem die zahlreichen Eskapaden abseits des Platzes prägten die Schlagzeilen. Insgesamt absolvierte er für S04 von 2016 bis 2021 107 Pflichtspiele (19 Tore, neun Vorlagen).