2. Bundesliga: Werder rückt weiter oben ran, Darmstadt siegt

Werder Bremen hat mit einem verdienten Sieg im Zweitliga-Nordduell gegen Hannover 96 den Anschluss an die oberen Tabellenplätze gehalten.

Die Hanseaten gewannen mit 4:1 (1:1) gegen defensiv zu nachlässige Niedersachsen. Bremen überwintert damit einen Punkt vom Relegationsrang entfernt auf dem siebten Tabellenplatz.

In der 22. Minute traf Romano Schmid vor 5000 Zuschauern für Werder mit einem präzisen Schuss von der Kante des Strafraums sehenswert oben rechts ins Tor. Bis dahin hatte 96 stabil verteidigt. Mit einem Geniestreich glich Sebastian Kerk (34.) aus: Einen Freistoß aus etwa 35 Metern schoss er direkt aufs Tor, der Ball schlug über dem verdutzten Schlussmann Jiri Pavlenka, der etwas zu weit vor dem Tor stand, im Bremer Gehäuse ein.

Der Ex-Hannoveraner Marvin Ducksch köpfte kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit zur Werder-Führung ein (51.), der Ball flog über den weit vor dem Tor stehenden 96-Keeper Martin Hansen ins Netz. Ebenfalls per Kopf erhöhte Anthony Jung auf 3:1 (72.). Innenverteidiger Marco Friedl leitete den vierten Bremer Treffer selbst ein und schloss schnörkellos alleine vor dem 96-Tor ab (84.).

Darmstadt erhöht den Druck auf St. Pauli

Der SV Darmstadt 98 hat den Druck auf Hinrundenmeister FC St. Pauli erhöht und bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga klar auf Aufstiegskurs. Auch ohne ihren verletzten Torjäger Luca Pfeiffer erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht am Sonntag ein 2:0 (0:0) beim SSV Jahn Regensburg. Mit nun 35 Punkten liegen die nur in der ersten Halbzeit spielbestimmenden Darmstädter weiter auf Platz zwei und verkürzten den Rückstand nach dem 0:3-Ausrutscher der Hamburger bei Holstein Kiel auf einen Zähler.

Die erst nach der Pause aufgewachten Regensburger kassierten die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Sie bleiben dennoch mit 28 Zählern an den Aufstiegsrängen dran. Emir Karic (70.) traf mitten in der Regensburger Druckphase und hätte elf Minuten später fast noch erhöht. Tobias Kempe (90.+3) erhöhte unmittelbar vor dem Abpfiff sehenswert sogar.

Ihre erste Chance hatten die Darmstädter durch den gefährlichen Tim Skarke nach nicht einmal 30 Sekunden. Sein Rechtsschuss klatschte gegen den Pfosten. In der 21. Minute war der viel beschäftigte Jahn-Torwart Alex Meyer beim nächsten Fernschuss Skarkes auf dem Posten. Gegen schnörkellose Gäste konnten die Regensburger erst durch Andreas Albers' (34.) Schuss von der Strafraumgrenze Keeper Marcel Schuhen ein bisschen beschäftigen - mehr boten sie offensiv nicht.

Der Jahn kam verwandelt und mit Dampf aus der Kabine. Max Besuschkow (57.) scheiterte volley nach einer Ecke. Der plötzlich freistehende Sarpreet Singh (68.) hätte aus elf Metern treffen müssen. Darmstadts erster Treffer fiel überraschend: Phillip Tietz nahm Jan Elvedi den Ball ab und legte zurück auf Karic, der flach einschob. Kempe legte noch einmal nach.

Breier rettet Hansa einen Punkt

Doppel-Torschütze Pascal Breier hat Hansa Rostock im Abstiegskampf der 2.Fußball-Bundesliga einen wichtigen Punkt gerettet. Der 29 Jahre alte Mittelstürmer traf beim 2:2 (1:2) im Gastspiel beim Karlsruher SC zunächst zur Führung (7.), später dann zum Ausgleich (82.). Aufsteiger Rostock hat nach dem ersten Spiel der Rückrunde immerhin drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Der KSC hatte das Spiel durch Daniel Gordon (13.) und Philipp Hofmanns neunten Saisontreffer zunächst gedreht, vergab dann aber die Chance, mit einem Sieg auf nur drei Punkte an den Relegationsplatz drei heranzurücken. Mit 25 Zählern befinden sich die Badener zur Winterpause eher im Niemandsland der Tabelle.

Den Ausgleich hatte sich die Mannschaft von Trainer Christian Eichner ein wenig selbst zuzuschreiben. Nach der Pause verwaltete sie den Vorsprung lediglich und ließ die Gäste damit zurück ins Spiel. Allerdings fiel Hansa lange Zeit zu wenig ein. Ehe Breier ein zweites Mal traf, hatte Steli Mamba die größte der wenigen Chancen vergeben (60.).