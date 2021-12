Schalke: So startet S04 beim Hamburger SV

Der FC Schalke 04 spielt ab 20.30 Uhr beim Hamburger SV. Wir haben die Start-Aufstellungen vorliegen.

Der FC Schalke tritt am Samstagabend beim Hamburger SV an: Gegenüber dem Erfolg über den 1. FC Nürnberg hat Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis keine Veränderungen vorgenommen.

Er vertraut auch in Hamburg der Siegerelf vom Nürnberg-Spiel. Für Grammozis, der nach 14 Tagen auf die Trainerbank zurückkehrt, ist es auch ein besonderes Spiel. "Ich hatte als Spieler eine schöne Zeit beim HSV. Wenn wir dann am Samstagabend mit Schalke dort spielen, dann ist das ein Highlight. Auch die Jungs sehen das so, sie waren gallig im Training. Dazu der Rückenwind nach dem Nürnberg-Spiel, da wollen wir einen guten Jahresabschluss erreichen", sagte der Fußballlehrer vor der Partie.