VfL Bochum: Losilla hofft auf Vergoldung einer "geilen Hinrunde"

Dauerbrenner und -läufer Anthony Losilla hofft auf einen erfolgreichen Hinrunden-Abschluss. Gegner am Samstag ist Union Berlin. Eine schwere Aufgabe, wie der Franzose sagt.

Er ist zwar der älteste Spieler des VfL Bochum, aber auch gleichzeitig Dauerbrenner und Dauerläufer. Nur 35 Minuten stand Anthony Losilla in der laufenden Bundesliga-Saison nicht auf dem Feld, in 1405 Minuten spulte der Mittelfeldspieler 177,82 km Laufdistanz ab. Ligaweit ist dies hinter Manuel Prietl (Arminia Bielefeld) und Djibril Sow (Eintracht Frankfurt) Platz drei.

Dennoch garantiert der Franzose den Fans, dass er und seine Teamkollegen noch genug Kraft haben, um auch im Heimspiel gegen Union Berlin Punkte mitzunehmen: „Wir wollen unsere gute Hinrunde vergolden. Ein oder drei Punkte wären optimal. Die Kraft müssen wir irgendwie finden. Zuhause hat es immer sehr gut geklappt, unsere Zuschauer zufrieden zu stellen.“

Vor allem, wenn man sich mal zu Gemüte führt, wie stark die Mannschaft von Trainer Thomas Reis zuhause bisher gewesen ist: In der Heimtabelle steht der VfL auf Rang acht und könnte am Wochenende sogar noch steigen. Nur am vierten Spieltag gegen Hertha BSC gab es eine Niederlage. Zuletzt konnte nicht einmal der BVB die Bochumer im Vonovia Ruhrstadion besiegen.

Die laufstärksten Spieler des VfL Bochum Ligaplatz 3: Anthony Losilla 177,82 km in 1405 Minuten 10.: Elvis Rexhbecaj 167,57 km in in 1307 Minuten 27.: Danilo Soares 155,02 km in 1395 Minuten 83.: Vasilios Lampropoulos 128,98 km in 1168 Minuten 85.: Sebastian Polter 127,53 km in 1114 Minuten

Zumal die 0:2-Niederlage bei Arminia Bielefeld hinter ihnen liegt, wie Losilla bekräftigt.: „Wir haben eine vernünftige Hinrunde gespielt und müssen nicht alles wegwerfen, was wir gut gemacht haben“, sagt er und fügt die Fans auch weiterhin als Faustpfand an: „Wir merken die Unterstützung und wissen auch, dass sie trotz des Rückschlags immer noch hinter uns sehen. Wir müssen sofort eine Antwort geben und ein besseres Gesicht zeigen.“ Er könne sich zwar nur wiederholen, aber: „Die Fans haben uns viel Kraft gegeben. Zuhause wie auswärts. Es war eine geile Hinrunde mit den Fans.“

Allerdings bedeutet Union Berlin noch einmal eine harte Aufgabe. Die Hauptstädter sind nur knapp am Weiterkommen in der Conference League gescheitert: „Es ist ein richtig starker Gegner, der auf uns zukommt, vielleicht aber auch ein bisschen müde ist, weil sie einen harten Rhythmus hatten. Es wird aber nicht einfach, weil sie qualitativ gut sind. Wir müssen alles geben, um Punkte zu holen.“