Schalke: Trainer Grammozis kehrt zurück

Dimitrios Grammozis steht beim Spiel in Hamburg am Samstag (20.30 Uhr) wieder an der Seitenlinie. Der Schalke-Trainer hat die Corona-Erkrankung überwunden.

Gute Nachrichten für den FC Schalke 04 und seinen Trainer Dimitrios Grammozis. Der aktuelle PCR-Test des 43-Jährigen war negativ. Das teilte der Zweitligist am Donnerstagmorgen mit. Somit kann Grammozis am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz stehen und wird natürlich auch die Reise zum letzten Spiel vor der Winterpause zum Hamburger SV antreten. Dort spielen die Königsblauen am Samstagabend (20.30 Uhr). Vor rund zwei Wochen war Grammozis positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Deshalb musste sich der Schalke-Coach in Quarantäne begeben. Der Deutsch-Grieche verpasste dadurch die Partien beim FC St. Pauli (1:2-Niederlage) sowie den 4:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg. Grammozis wurde während seiner Abwesenheit von Co-Trainer Sven Piepenbrock vertreten.



