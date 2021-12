Schalke: Terodde-Ausfall - Glück für den Hamburger SV

Der FC Schalke reist am Samstagabend (20.30 Uhr) zum Hamburger SV. Auch Simon Terodde ging einst für den HSV auf Torejagd - wenig überraschend: Terodde war in Hamburg erfolgreich.

Dritter gegen Vierter: Hamburger SV gegen FC Schalke 04, so lautet das Topspiel am Samstag (20.30 Uhr) in der 2. Bundesliga. Dass S04 auf seinen Torjäger Simon Terodde verletzungsbedingt verzichten muss, ist für den HSV ein Glücksfall. Die Zahlen belegen es.

Die Hamburger werden glücklich sein, dass der 33-Jährige dem FC Schalke auch an der Elbe fehlen wird. Denn auch im Dress der Rothosen konnte Terodde überzeugen. Die HSV-Fans werden ihn in sehr guter Erinnerung haben.

34 Spiele, 24 Tore, sechs Vorlagen: Das ist Teroddes HSV-Bilanz aus der Saison 2020/2021. Den Aufstieg sollte Hamburg aber wieder einmal verpassen - trotz vier Terodde-Toren an den letzten vier Spieltagen. Einen weiteren Anlauf in Richtung Bundesliga-Rückkehr wollte der gebürtige Bocholter mit dem HSV nicht unternehmen und wechselte im Sommer 2021 nach einem Jahr in Hamburg nach Gelsenkirchen zum FC Schalke 04.

Simon Teroddes persönliche Bilanz (Verein, Spiele, Tore, Vorlagen): Union Berlin: 93, 25, 13. 1. FC Köln: 82, 43, 6. VfL Bochum: 72, 47, 12. 1. FC Köln II: 50, 20, 13. VfB Stuttgart: 28, 6, 7. Hamburger SV: 34, 24, 6. MSV Duisburg U19: 26, 22. MSV Duisburg II: 20, 12. FC Schalke 04: 16, 12, 2. Fortuna Düsseldorf: 9, 1. MSV Duisburg: 2, 0. Fortuna Düsseldorf II: 1, 0.

Auf Schalke kaum angekommen, legte der Angreifer wieder los. Nach 16 Einsätzen hat der Stürmer schon wieder zwölf Treffer und zwei Vorlagen auf seinem Konto. Egal, ob in Hamburg oder auf Schalke: Wenn Simon Terodde in der 2. Bundesliga auf Torejagd geht, dann läuft's - oder er wird, wie aktuell, von einer Muskelverletzung außer Gefecht gesetzt.

Und: Auch gegen seine ehemaligen Arbeitgeber trifft Terodde sehr gerne - das wird der Hamburger SV noch aus dem Hinspiel gut wissen. Eine Übersicht:

Im Trikot des 1. FC Köln traf er gegen den MSV Duisburg gleich dreimal - zweimal in der 2. Bundesliga und einmal im DFB-Pokal. Auch gegen den VfL Bochum gelang Terodde ein Treffer.

Als er für Union Berlin spielte traf er ebenfalls zweimal ins Schwarze gegen den MSV. Gegen den 1. FC Köln gelang ihm aber kein Tor.

In seiner Station beim VfL Bochum knipste Terodde dann sowohl gegen den 1. FC Union Berlin - und einmal mehr gegen den MSV. Gegen Köln spielte er dagegen kein einziges Mal als VfL-Profi.

In seiner Zeit beim VfB Stuttgart gelangen ihm zwei Tore gegen Union Berlin. Seine anderen Ex-Klubs ließ er diesmal "in Ruhe".

In der vergangenen Saison, als er beim HSV auf Torejagd ging, schoss Terodde wieder einmal einen Treffer gegen Ex-Klub Bochum.

Im Sommer 2021 auf Schalke angekommen, traf er am 1. Spieltag sofort gegen den Hamburger SV - letztendlich unterlag Schalke 1:3. Auch gegen Düsseldorf - ein weiterer Ex-Klub - konnte Terodde zweimal ins Schwarze treffen.