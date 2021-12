2. Bundesliga: Schalke-Stürmer vor HSV-Spiel voller Tatendrang

Gute Stimmung auf Schalke! Kein Wunder, dass beim FC Schalke alle gut gelaunt sind. Schließlich hat S04 den 1. FC Nürnberg, ein Spitzenteam, mit 4:1 besiegt.

Die Nürnberger fuhren enttäuscht Richtung Süddeutschland nach der 1:4-Pleite beim FC Schalke 04. Dabei war der "Club" lange Zeit gleichwertig - vielleicht gar einen Tick besser als S04.

"Es kam viel zusammen, wir mussten viel einstecken. Bis zur Halbzeit mussten wir schon verletzungsbedingt zweimal wechseln. Dazu kommt ein Eigentor, das ist natürlich alles nicht förderlich für den Spielverlauf. Trotzdem hätten wir viele Dinge besser machen können, gerade in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit waren wir gut. In der zweiten Halbzeit hatten wir zu viele technische Fehler und Ballverluste, durch die wir Schalke oft zum Kontern eingeladen haben. Da müssen wir besser sein", bilanzierte ein enttäuschter FCN-Trainer Robert Klauß.

Doch der Fußballlehrer richtete den Blick schnell wieder nach vorne. Klauß: "Wir haben jetzt ein bisschen länger Zeit, bis zum Spiel in Aue. Das ist auch gut, weil wir gesehen haben, dass einige Jungs ans Limit kommen von der Belastung her. Wir müssen schauen, dass wir fürs nächste Spiel Kräfte sammeln, um nochmal einen rauszuhauen."

Derweil verspüren die Schalker nach dem 4:1-Erfolg noch viel Kraft und sind schon jetzt heiß auf das Topspiel beim Hamburger SV. Das betonte S04-Stürmer Marvin Pieringer nach dem Dreier gegen Nürnberg. "Es war sehr wichtig, mal wieder gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel gewonnen zu haben. Es ist sehr eng da oben. Wir fahren nach Hamburg, um auch dort die drei Punkte nach Hause mitzunehmen", meinte Pieringer.

Am Samstag, 18. Dezember 2021 (20.30 Uhr), ist der Vergleich zwischen dem Hamburger SV und FC Schalke 04 dann das Topspiel der 2. Bundesliga.