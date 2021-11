Sportliche Talfahrt: Nächster Zweitligist wirft den Trainer raus

Die 2. Bundesliga hat ihre nächste Trainer-Entlassung. Nach den schlechten Ergebnissen der vergangenen Wochen hat sich Hannover 96 von Jan Zimmermann getrennt.

Die 0:4-Klatsche beim Karlsruher SC war für die Verantwortlichen von Hannover 96 eine Pleite zu viel: Die Niedersachsen haben sich am Montag vom bisherigen Cheftrainer Jan Zimmermann getrennt. Das teilte der Verein am Nachmittag mit.

"Auf Grund der sportlichen Entwicklung sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir frei von Emotionen und unter sachlicher Abwägung aller Eindrücke entscheiden mussten. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht. Es ist bekannt, dass ich mit Jan Zimmermann sehr gerne und gut zusammengearbeitet habe. Ich bedauere, dass wir diesen Schritt gehen müssen und wünsche Jan für die Zukunft alles Gute", sagte Sportdirektor Marcus Mann.

Zimmermann hatte erst im Sommer das Amt übernommen

Die Landeshauptstädter stecken in der 2. Liga dick im Abstiegskampf. Seit acht Spielen wartet Hannover auf einen Sieg, inzwischen ist der Verein auf den Relegationsrang abgerutscht. In 15 Partien sammelte Zimmermann mit seiner Mannschaft nur 14 Zähler, da half auch der Achtelfinaleinzug im DFB-Pokal nichts. Mit zehn Toren stellt H96 den zweitschlechtesten Angriff der Liga. In Karlsruhe ergab sich die Mannschaft am Samstag ihrem Schicksal und lag schon zur Pause 0:3 zurück.

Der 42-Jährige hatte erst im Sommer das Amt beim Zweitligisten übernommen. Zuvor hatte Zimmermann mit dem TSV Havelse den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert. Doch in Hannover konnte er die Vorschusslorbeeren nicht bestätigen, so dass nun nach nur 161 Tagen das Aus folgte.

Wer am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Hamburger SV auf der Trainerbank sitzen wird, ist noch unklar. Bis zur Winterpause spielt Hannover auch noch gegen den FC Ingolstadt und Werder Bremen.