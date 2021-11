Ohne Terodde: So startet Schalke gegen Sandhausen

Der FC Schalke 04 empfängt am Samstagmittag (13.30 Uhr) den Tabellenvorletzten SV Sandhausen. Trainer Dimitrios Grammozis muss auf Top-Torjäger Simon Terodde verzichten.

Kann der FC Schalke nach vier sieglosen Pflichtspielen in Folge endlich wieder einen Dreier einfahren? Sandhausen liegt in der 2. Bundesliga auf Rang 17 - nur drei der bisherigen 14 Partien wurden gewonnen. Doch Vorsicht Schalke: Diese drei Siege hat der SVS allesamt in der Fremde geholt, während die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz zuhause noch auf den ersten Dreier wartet.

S04-Chefcoach Dimitrios Grammozis nimmt im Vergleich zum 1:1-Remis beim SV Werder Bremen vier personelle Veränderungen in seiner Startelf vor: Florian Flick, Marvin Pieringer, Rodrigo Zalazar und Reinhold Ranftl beginnen anstelle von Victor Palsson, Mehmet Aydin (beide Bank), Danny Latza (starke Prellung) und Simon Terodde (Muskelverletzung).





Das sagen die Trainer

Dimitrios Grammozis (FC Schalke 04): „Sandhausen hat viele unglückliche Niederlagen kassiert. Ansonsten hätten viele Begegnungen aber auch zugunsten der Sandhäuser ausgehen können. Alois Schwartz hat der Mannschaft viel Stabilität verliehen. Wir müssen 100 Prozent fokussiert sein. Ich bin überzeugt davon, dass wir unsere Möglichkeiten bekommen und diese dann auch nutzen werden. Es ist wichtig, dass die Jungs den Willen mitbringen, in die gefährlichen Bereiche zu gehen. Da tut es weh, da werden auch mal Zweikämpfe geführt, die Schmerzen verursachen. Aber diese Bereiche führen zu Torerfolgen.“

Alois Schwartz (SV Sandhausen): „Schalke 04 spielt ein etwas anderes System als zuletzt Nürnberg oder St. Pauli. Ich erwarte Schalke mit einer Dreierkette, aber dennoch genauso offensiv wie den FC St. Pauli. Schalke ist zu Hause mit drei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen noch nicht so ins Laufen gekommen, wie man das eigentlich hätte erwarten können. Man kann auch auf Schalke den Finger in die Wunde legen.“