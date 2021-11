2. Bundesliga: Aydin sieht seine Zukunft auf Schalke

Mehmet Can Aydin sieht seine Zukunft beim FC Schalke 04. In Zukunft will er noch viel lernen von seinen Kameraden, aber auch von Nationalspieler Ilkay Gündogan.

Mehmet Can Aydin ist einer der wenigen Gewinner der vergangenen Katastrophensaison des FC Schalke 04. In der Rückrunde gelang dem Flügelspieler der Durchbruch in der ersten Mannschaft und er gehört auch nun zu den wenigen jungen Spielern, die einen Stammplatz in der Zweitliga-Elf der Königsblauen verteidigen konnten. Und das, obwohl mit Reinhold Ranftl ein erfahrener Konkurrent für seine Position auf der rechten Seite verpflichtet wurde.

Dass der Österreicher verpflichtet wurde, habe den gebürtigen Würselener jedoch nicht gestört, sondern viel mehr angestachelt, wie er selber sagt: „Wir verstehen uns sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass er sich freut, wenn ich ein gutes Spiel mache, aber genauso ist es bei mir. Es pusht mich auch. Wir wissen beide, dass wir im Training Vollgas geben müssen.“

Tipps von Ilkay Gündogan und dem David Beckham des FC Schalke 04

Aktuell hat er gegen den zehn Jahre älteren Ranftl auch die Nase vorn. Aydin kommt in der laufenden Saison auf zehn Einsätze (ein Tor, eine Vorlage) und stand zuletzt auch zweimal in der Anfangself. „Ich bin sehr dankbar, dass der Trainer mir viele Chancen gibt“, sagt Aydin. „Ich weiß selber, dass ich noch viel lernen kann. Ich will meine Leistungen jede Woche bestätigen oder noch besser spielen, um das Vertrauen des Trainers zurückzuzahlen.“

Lernen kann er dabei auch von Thomas Ouwejan auf der anderen Seite. Der Niederländer ist einer der besten Flankengeber der 2. Bundesliga. Aydin nennt ihn daher auch „David Beckham“. „Ich frage ihn viel nach Tipps, aber er sagt, dass er das nicht trainiert hatte. Ich will viele Vorlagen machen durch Flanken, weil wir Stürmer haben, die die nutzen können.“ Ein weiterer Tippgeber ist Nationalspieler und ManCity-Kapitän Ilkay Gündogan: „Ich spreche sehr oft mit ihm. Er ist wie mein großer Bruder. Bei einem guten Spiel lobt er mich, bei schlechten kann ich nach Tipps fragen. Ich bin sehr dankbar, dass ich so ein gutes Verhältnis zu ihm habe.“ Dies gelte auch für seine verliehenen Altersgenossen Nassim Boujellab oder Can Bozdogan.

Vertragsverlängerung in Aussicht

Seine Zukunft sieht Aydin beim FC Schalke 04, auch wenn sein Vertrag ausläuft. Sein Berater befände sich bereits in ersten Gesprächen über eine Verlängerung des Kontrakts: „Schalke 04 ist mein einziger Ansprechpartner. Ich fühle mich sehr wohl, spiele seit acht Jahren auf Schalke und bin dem Verein sehr dankbar. Ich persönlich konzentriere mich nur auf das nächste Spiel und lasse den Vertrag den Verein und meinen Berater regeln.“