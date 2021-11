U21: Schalke-Talent trifft bei 4:0-Sieg über San Marino

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat das Titeljahr mit einem klaren Sieg abgeschlossen. Auch Schalkes Malick Thiaw war unter den Torschützen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft feiert einen versöhnlichen Jahresabschluss. Vier Tage nach dem 0:4 gegen Polen gewann der Fußball-Europameister am Dienstag in Ingolstadt völlig ungefährdet mit 4:0 (3:0) gegen San Marino. Schalkes Abwehrtalent Malick Thiaw sorgte nach 14 Minute mit einem Kopfballtor für die 1:0-Führung. Der gebürtige Düsseldorfer stand für die Königsblauen bisher in allen Partien in der Startelf. Erik Schuranow (15.), Kapitän Jonathan Burkardt (34.) und Jan Thielmann (62.) erzielten vor 2004 Zuschauern die weiteren Tore.

Mit Thiaw stand übrigens ein weiterer Ruhrgebietsfußballer in der Innenverteidigung. Armel Bella Kotchap feierte sein Startelf-Debüt im Trikot der U21, insgesamt war es sein sechster Einsatz. Bisher ist der in Paris geborene Abwehrspieler des VfL Bochum immer nur eingewechselt worden. Er durfte, wie Thiaw, über die komplette Distanz auf dem Feld stehen.

Dortmunds Ansgar Knauff wurde nach neun Minuten für den verletzten Kevin Schade vom SC Freiburg eingewechselt.

Auf dem Weg zur EM-Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien bedeutete der Erfolg beim Einbahnstraßenfußball den fünften Sieg im sechsten Spiel der Qualifikation. Das kommende Jahr wird die spannende Frage beantworten, ob Tabellenführer Deutschland, Israel oder Polen das direkte Ticket für die EM lösen. Die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde.