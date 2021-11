Nachhaltigkeit: Zweitliga-Duo gemeinsam ins Trainingslager

Gemeinsam für die Umwelt: Die beiden Fußball-Zweitligisten Werder Bremen und FC St. Pauli werden für ihr Wintertrainingslager gemeinsam nach Spanien reisen

Wie die Klubs FC St. Pauli und Werder Bremen am Donnerstag mitteilten, werden sie sowohl am 2. Januar gemeinsam von Hamburg aus den Hinflug antreten als auch am 9. Januar wieder von der Hafenstadt Alicante aus zurückfliegen.

„Der FC St. Pauli wird das Trainingslager in Benidorm bei Alicante absolvieren, also nicht unweit von unserem Quartier entfernt“, sagte der verantwortliche Werder-Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald: „Daher lag es für beide Vereine, die für Nachhaltigkeit im Fußball stehen, nahe, sich einen Flieger zu teilen, um einen möglichst geringen CO2-Ausstoß zu verursachen.“

Die Bremer absolvieren ihr Trainingslager im Rahmen der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Nähe von Murcia, am 5. und 8. Januar sind jeweils Testspiele geplant.