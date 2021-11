2. Liga: Schalke viermal unter Flutlicht, Topspiele angesetzt

Die Deutsche Fußball-Liga hat die nächsten Spieltage der 2. Bundesliga terminiert. Der FC Schalke 04 ist gleich mehrere Male unter Flutlicht gefordert.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 16 bis 21 der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Für den FC Schalke 04 bedeutet das gleich einige weitere Spiele am Abend. Gleich dreimal sind die Königsblauen im Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr gefordert. Zum Spitzenspiel beim bisherigen Tabellenführer FC St. Pauli (4. Dezember), beim Rückrunden-Auftakt beim Hamburger SV (18. Dezember) und am 20. Spieltag bei Erzgebirge Aue (22. Januar). Auch die Partie gegen die Schalker Freunde des 1. FC Nürnberg findet abends statt - nämlich am Freitag, 10. Dezember (18.30 Uhr).

Alle Ansetzungen der Spieltage auf einen Blick

16. Spieltag

03.12. - 05.12.21

SV Werder Bremen - FC Erzgebirge Aue

SV Darmstadt - Fortuna Düsseldorf (Fr., 18.30 Uhr)

1. FC Nürnberg - Holstein Kiel

SV Sandhausen - SC Paderborn

Hansa Rostock - FC Ingolstadt (Sa., 13.30 Uhr)

FC St. Pauli - FC Schalke 04 (Sa., 20.30 Uhr)

1. FC Heidenheim - Jahn Regensburg

Hannover 96 - Hamburger SV

Dynamo Dresden - Karlsruher SC (So, 13.30 Uhr)

17. Spieltag

10.12. - 12.12.21

FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg

Jahn Regensburg - SV Werder Bremen (Fr., 18.30 Uhr)

Holstein Kiel - SV Sandhausen

SC Paderborn - SV Darmstadt

FC Ingolstadt - Hannover 96 (Sa., 13.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli (Sa., 20.30 Uhr)

Hamburger SV- Hansa Rostock

Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim

FC Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden (So., 13.30 Uhr)

18. Spieltag

17.12. - 19.12.21

Holstein Kiel - FC St. Pauli

Fortuna Düsseldorf - SV Sandhausen (Fr., 18.30 Uhr)

SC Paderborn - 1. FC Heidenheim

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg

FC Ingolstadt - Dynamo Dresden (Sa., 13.30 Uhr)

Hamburger SV - FC Schalke 04 (Sa., 20.30 Uhr)

Karlsruher SC - Hansa Rostock

Hannover 96 - SV Werder Bremen

Jahn Regensburg - SV Darmstadt (So., 13.30 Uhr)

19. Spieltag

14.01. - 16.01.22

Dynamo Dresden - Hamburger SV

Hansa Rostock - Hannover 96 (Fr., 18.30 Uhr)

SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

FC St. Pauli - FC Erzgebirge Aue

1. FC Nürnberg - SC Paderborn (Sa., 13.30 Uhr)

SV Darmstadt - Karlsruher SC (Sa., 20.30 Uhr)

FC Schalke 04 - Holstein Kiel

1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt

SV Sandhausen - Jahn Regensburg (So., 13.30 Uhr)

20. Spieltag

21.01. - 23.01.22

Hamburger SV - FC St. Pauli

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg (Fr., 18.30 Uhr)

SC Paderborn - SV Werder Bremen

Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim

FC Ingolstadt - SV Darmstadt (Sa., 13.30 Uhr)

FC Erzgebirge Aue - FC Schalke 04 (Sa., 20.30 Uhr)

Karlsruher SC - SV Sandhausen

Hannover 96 - Dynamo Dresden

Jahn Regensburg - Holstein Kiel (So., 13.30 Uhr)

21. Spieltag

04.02. - 06.02.22

1. FC Heidenheim - Hannover 96

1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt (Fr., 18.30 Uhr)

SV Werder Bremen - Karlsruher SC

FC Schalke 04 - Jahn Regensburg

SV Sandhausen - FC Erzgebirge Aue (Sa., 13.30 Uhr)

FC St. Pauli - SC Paderborn (Sa., 20.30 Uhr)

Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf

SV Darmstadt - Hamburger SV

Dynamo Dresden - Hansa Rostock (So., 20.30 Uhr)