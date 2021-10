BVB-Chef Watzke sicher: „Schalke wird aufsteigen“

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke ist sich sicher, dass Borussia Dortmund seinen Erzfeind FC Schalke 04 bald wieder in der Bundesliga begrüßen kann. Aber er warnt die Königsblauen auch.

Am Freitag (18.30 Uhr) spielt der FC Schalke 04 beim 1. FC Heidenheim. Dort will der S04 seine Serie von zuletzt vier Siegen in der 2. Liga ausbauen und sich weiter an die Tabellenspitze herantasten. Und zugleich beweisen, dass er das Aus im DFB-Pokal beim TSV 1860 München gut verkraftet hat.

Sicher wird Schalke wieder aufsteigen, das lässt sich gar nicht verhindern. Schalke hat eine innere Kraft, weil sie eine so starke Tradition haben. Das wird ja auch über Familien weitergegeben Hans-Joachim Watzke

Ausgerechnet BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke machte den Knappen nun Mut. Beim OMR-Podcast sprach der 62-Jährige über Borussia Dortmund, aber auch über die Knappen. Dort zeigte er sich zuversichtlich, dass die Anhänger der Schwarz-Gelben ihren „Lieblingsgegner“ bald wieder zum Derby begrüßen dürfen. „Sicher wird Schalke wieder aufsteigen, das lässt sich gar nicht verhindern“, sagte Watzke. „Schalke hat eine innere Kraft, weil sie eine so starke Tradition haben. Das wird ja auch über Familien weitergegeben.“

Daher müsse der S04 auch nicht befürchten, dass er wie andere Traditionsvereine in der Versenkung verschwindet. Watzke lobte auch die Treue der Schalke-Fans. „So viel Misserfolg kannst du gar nicht haben, dass das in der Genetik nicht weitergeben wird. Schalke wird wieder aufsteigen. Ich glaube, sogar schon dieses Jahr.“

Allerdings warnte der Geschäftsführer des BVB, der als neuer Aufsichtsratsvorsitzender der DFL gehandelt wird und der seine Bereitschaft zur Übernahme der Position auch schon verkündet hat, den S04 auch, dass es ein weiter Weg sein wird, bis man irgendwann vielleicht wieder zu den Großen der Branche gehören kann. „Der Aufstieg ist dann das eine. Wenn du abgestiegen bist, verlierst du so viel Substanz, dass es schwer wird, wieder nach oben zu kommen. Das kann durchaus länger dauern“, erklärte Watzke. Und fügt an: „In Nordrhein-Westfalen haben wir da schon länger die Poleposition.“ Ganz ohne Stichelei geht es also doch nicht.

Nach der Horrorsaison im vergangenen Jahr und dem Abstieg ist in Gelsenkirchen aber ohnehin jedem klar, dass es zunächst einmal darum geht, den Verein langfristig wieder auf gesunde Füße zu stellen. Erst am Donnerstag hatte der Verein seine Jahresbilanz für das erste Halbjahr 2021 bekanntgegeben und darin einen Verlust von 21,0 Millionen Euro ausgewiesen.