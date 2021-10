Schalke: Das sagt Grammozis vor dem Heidenheim-Spiel

Der FC Schalke 04 ist am Freitag, 29. Oktober (Anstoß: 19.30 Uhr), beim 1.FC Heidenheim zu Gast. Trainer Dimitrios Grammozis kündigte im Vorfeld Änderungen an.

Nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den TSV 1860 München geht es für den FC Schalke 04 bereits am kommenden Freitag in der 2. Bundesliga mit dem Auswärtsspiel beim 1.FC Heidenheim weiter. Im Anschluss an das Pokalduell beim Drittligisten waren die Knappen zunächst in der bayerischen Landeshauptstadt verblieben und absolvierten dort tags darauf eine Trainingseinheit, ehe es am Donnerstag in Richtung Heidenheim ging.

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell an der Brenz sprach S04-Cheftrainer Dimitrios Grammozis über...

... die Stimmung in der Mannschaft nach dem Pokal-Aus: "Die Mannschaft war enttäuscht, wir wollten unbedingt in die nächste Runde einziehen. Da haben wir in Unterzahl ein besseres Spiel gemacht. Wir erwarten nun, dass wir in Heidenheim ein anderes Gesicht zeigen."

... die Vorbereitungen auf Heidenheim in München: "Ich habe es als sehr positiv empfunden, dass wir hier als Gruppe ein paar Tage zusammen waren. Wir konnten intensiver in die Gespräche reingehen und uns abends in lockerer Atmosphäre ohne Termindruck unterhalten. Das finde ich sehr wichtig. Die Spieler konnten das Pokalspiel dadurch auch untereinander aufarbeiten. Ich habe auf dem Platz gemerkt, dass die Jungs fokussiert sind und in Heidenheim wieder das zeigen wollen, was sie zuletzt in der Meisterschaft gezeigt haben. Deshalb bin ich guter Dinge, dass wir wieder eine gute Art und Weise an den Tag legen."

... die personelle Situation: "Dominick Drexler wird wegen seiner Fleischwunde nicht zur Verfügung stehen. Mehmet Aydin hat das volle Training mitmachen können und ist wieder mit an Bord. Auch Danny Latza ist bereit und fühlt sich gut. Er spielt eine Rolle in meinen Überlegungen."

... die Ausgeglichenheit der Liga: "Die Teams sind in der Tabelle alle sehr nah beieinander. Jedes Spiel ist hammerhart. Es gibt auf dem Platz sehr wenige Favoriten. Vielleicht auf dem Papier, vom Namen oder der Tradition her. Aber nicht auf dem Platz. Da muss man sich jedes Mal beweisen. Auch hier in Heidenheim. Ich weiß, wie schwer die Zweite Liga ist. Wir haben in den letzten Spielen gut gepunktet. Aber wir haben die Punkte nicht geschenkt bekommen."

... Frank Schmidt, Trainer des 1.FC Heidenheim: "Er macht von Jahr zu Jahr einen tollen Job. Der FCH verstärkt die Mannschaft punktuell jedes Jahr, um seine Art und Weise des Fußballs auf den Platz zu bringen. Frank Schmidt verlangt sehr viel Intensität und Laufarbeit."

... den Gegner: "Es ist eine Mannschaft mit viel Mentalität und Power, aber auch mit Jungs, die kicken können. Deshalb erwarte ich ein sehr intensives Spiel."