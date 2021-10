Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 gastiert am Freitagabend (18.30 Uhr) bei Hannover 96. Wir haben die letzten Infos vor der Partie.

Hannover 96 gegen den FC Schalke 04. Bereits im Vorfeld wurden für dieses Duell 37.000 Karten verkauft. Die Vorfreude ist groß, beide Klubs und Fanlager fiebern dem Kräftemessen entgegen.

Für Schalke bietet sich die Chance, durch einen Sieg in die Top-3 vorzustoßen. Nach einem holprigen Saisonstart hatte sich die Elf von Trainer Dimitrios Grammozis zuletzt deutlich stabilisiert und vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen. Vor allem auswärts überzeugte der Bundesliga-Absteiger und konnte bereits drei Auswärtssiege zu Null einfahren. In der HDI Arena peilen die Knappen den nächsten Dreier an.

Damit das gelingt, hat Grammozis seine Elf im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt auf einer Position verändert. Victor Pálsson, der Danny Latza als Kapitän vertritt, rückt nach Rot-Sperre wieder in die Anfangsformation. Florian Flick muss auf der Bank Platz nehmen.

Hier die Schalke-Aufstellung: Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Aydin, Pálsson, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter

Reservebank: Fährmann, Becker, Matriciani, Flick, Calhanoglu, Churlinov, Mikhailov, Ranftl, Pieringer





Das sagten die Verantwortlichen vor der Partie:

Kai Hesse (Hannover 96, Co-Trainer und Ex-Schalker): "Ich glaube, dass Rouven Schröder einen richtig guten Job gemacht und unter den wirtschaftlichen Voraussetzungen eine gute Mannschaft zusammengestellt hat. Natürlich steht Simon Terodde an der Spitze. Er ist einer der besten Stürmer der Liga, der eine sehr gute Trefferquote hat. Es wird für uns eminent wichtig sein, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Das wird eine richtige Aufgabe. Nichtsdestotrotz gibt es auch andere Spieler, die gerade im Offensivbereich gefährlich sind. Wenn man sich die Tabelle anschaut, kann man Schalke die Favoritenrolle wohl zuschieben. Aber: Darum geht es nicht für uns. Wir wollen unsere Leistung auf den Platz bringen und ein richtig gutes Spiel machen."

Dimitrios Grammozis (Schalke 04, Chef-Trainer): "Wir haben manche Sachen im Vergleich zum Saisonstart verbessert. Defensiv haben wir nun eine gute Stabilität und wissen auch, dass wir zu Null spielen können. Wir haben vor ein paar Wochen nicht jeden Tag auf die Tabelle geschaut, und das werden wir jetzt auch nicht. Wichtig ist, dass wir weiter an uns glauben und die Dinge, die wir uns vorstellen, umsetzen. Hannover hatte auch einen gewissen Umbruch und viele neue Jungs dazugeholt. Wenn man sich die Mannschaft anschaut, hat sie viel Qualität. Es würde mich nicht überraschen, wenn dieses Team am Ende oben mitspielen wird, weil sie sehr gute Spieler haben."