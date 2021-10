Schalke 04: Ouwejan und die Sehnsucht nach dem ersten Tor

Der FC Schalke 04 gastiert am Freitagabend (18.30 Uhr) bei Hannover 96. Dann kommt es auch mal wieder auf die Hereingaben von Thomas Ouwejan an.

Dass Simon Terodde und Marius Bülter zu den Top-Transfers des FC Schalke 04 in diesem Sommer gehören, da waren sich die meisten Fans und Beobachter schon vor der Saison einig. Anders sieht die Situation bei Thomas Ouwejan aus: Dass der Niederländer gleich eine derart tragende Rolle im Spiel von Dimitrios Grammozis einnimmt, war so wohl nicht erwartet worden.

Doch die Leihgabe von AZ Alkmaar überzeugt eigentlich seit dem ersten Saisonspiel. Ouwejan stand in allen neun Ligaspielen in der Startelf und verpasste insgesamt erst sechs Minuten. Der 25-Jährige beackert die linke Seite, ist unumstritten gesetzt - und begeistert mit seinem linken Fuß, der regelmäßig für Torgefahr sorgt.

Ouwejan legt regelmäßig für Terodde auf

Bereits vier Tore legte der Niederländer in dieser Spielzeit auf, das ist Bestwert bei den Königsblauen. Besonders seine Standards werden immer wieder gefährlich und erreichen häufig Torjäger Terodde, der die Chancen schließlich meist verwertet. "Vier Vorlagen sind eine gute Zahl. Doch das können auch noch mehr werden. Dafür kämpfe ich, das will ich schaffen", sagte Ouwejan am Donnerstag im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr).

Zuletzt konnte der Linksfuß allerdings auch die spielfreie Zeit genießen, in der die Schalker Profis etwas durchschnaufen konnten. "Ich will viel spielen. Aber es ist auch gut, etwas Erholung zu haben, um den Körper wieder fit zu machen", betonte Ouwejan, der im Vorjahr 15 Partien für Udinese Calcio in der Serie A bestritt. Nun gilt der klare Fokus aber Hannover.

Ouwejan wartet noch auf seinen ersten Treffer

Bleibt bloß die Frage: Wann schießt Ouwejan denn sein erstes Tor? Sein linker Fuß macht ihn besonders bei Freistößen gefährlich, doch bisher wollte es nicht klappen mit einem eigenen Treffer. "Viele fragen mich das", lachte Ouwejan. "Wir hatten bisher nicht so viele direkte Freistöße. Ich warte auf meine Chance und hoffe, dass es dann klappt."