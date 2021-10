Schalke 04: Churlinov trifft bei Nordmazedonien-Sieg

Schalkes Flügelspieler Darko Churlinov hat am Freitagabend sein erstes Tor in einem Pflichtspiel für die nordmazedonische Nationalmannschaft erzielt.

Darko Churlinov hat sein erstes Pflichtspieltor für die nordmazedonische Nationalmannschaft erzielt. Beim 4:0 mit Nordmazedonien in Liechtenstein traf der 21-jährige Offensivspieler des FC Schalke 04 sieben Minuten vor dem Abpfiff zum Endstand. Für den in der Hauptstadt Skopje geborenen Rechtsfuß war es das fünfte Spiel für sein Heimatland. Zuvor hatte er in einem Freundschaftsspiel gegen Kasachstan bereits getroffen.

Am kommenden Dienstag trifft Churlinov mit Nordmazedonien dann auf Deutschland. Beim sensationellen 2:1-Erfolg im vergangenen März war er noch bei der U21. Mit einem erneuten Sieg könnten die Nordmazedonien einen extrem wichtigen Schritt in Richtung erster WM-Teilnahme gehen. Aktuell steht die Mannschaft von Nationaltrainer Blagoja Milevski auf dem zweiten Rang der Gruppe J.

Etwas schwieriger sieht es da aktuell für die Isländer um Schalke-Sechser Victor Palsson aus. Mit sieben Punkten Rückstand drei Spieltage vor dem Ende haben sie nur noch theoretische Chancen auf eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Am Freitagabend gab es ein 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen Armenien. Isak Johannesson hatte die armenische Führung von Kamo Hovhannisyan ausgeglichen. Palsson stand dabei über die komplette Spielzeit auf dem Platz. Island trifft am kommenden Montag auf den Gruppenletzten Liechtenstein.

Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft, der Zweitplatzierte muss durch Playoffs gegen die anderen Zweiten und den beiden besten Nations-League-Sieger, die nicht auf dem ersten oder zweiten Platz ihrer Gruppe gelandet sind.