Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 absolviert am Sonntag das erste Spiel in der neuen DFB-Pokal-Saison. Ein Neuer könnte dabei sein Debüt feiern.

Am Mittwoch gab Schalke 04 die Verpflichtung von Rodrigo Zalazar bekannt. Der 21-Jährige wechselte auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen. Die Königsblauen besitzen zudem eine Kaufoption und Zalazar einen Vertrag auf Schalke bis 2026.

In der letzten Saison war der Mittelfeldspieler an den Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehen und gehörte dort zu den Leistungsträgern. 34 Liga-Spiele bestritt der Mann aus Uruguay für St. Pauli und hatte mit sechs Toren und sechs Vorlagen maßgeblichen Anteil am Aufschwung der Hamburger in der Rückrunde.

Ich bin sehr glücklich, dass Rodrigo bei uns ist. S04-Coach Dimitrios Grammozis über Zalazar

Grammozis schwärmt von Zalazar

Lange werden die S04-Fans nicht auf das Debüt der neuen Nummer zehn warten müssen. Bereits beim Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal beim FC 08 Villingen (08.08., 15.30 Uhr) könnte der Allrounder erstmals im blau-weißen Dress auflaufen. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Das bestätigte Coach Dimitrios Grammozis auf der Pressekonferenz: “Man hat bereits in der ersten Trainingseinheit gesehen, dass er körperlich auf einem guten Niveau ist. Er konnte schon einige Akzente setzen. Ich werde mich noch mit ihm unterhalten und dann werden wir zusammen entscheiden, ob es schon Sinn macht, dass er am Sonntag von Beginn an aufläuft.“

Der 43-jährige Grieche lobte Sportdirektor Rouven Schröder für den Transfer: “Ich bin sehr glücklich, dass Rodrigo bei uns ist. Es war eine zähe Angelegenheit. Kompliment an Rouven Schröder und sein Team. Ich hatte Rodrigo schon in meiner Zeit bei Darmstadt auf dem Zettel. Damals ist der Transfer leider nicht zustande gekommen. Er ist ein Junge, der einer Mannschaft in der Defensive und Offensive sehr viel Energie bringt. Rodrigo ist ein Mentalitätsspieler und hat ein hohes Laufvolumen. Dazu kann er auch mit dem Ball Eins-gegen-Eins-Situationen auf engem Raum lösen. Das sind Aspekte, die auch für unser Spiel sehr wichtig sind.“

Pieringer über Zalazar: “Rodrigo ist technisch extrem weit“

Auch innerhalb der Mannschaft scheint Zalazar in der kurzen Zeit schon Eindruck hinterlassen zu haben. Neuzugang Marvin Pieringer hob die Qualitäten des 21-Jährigen hervor: “Er hat direkt bewiesen, was er für ein Spielertyp ist. Rodrigo ist technisch extrem weit und möchte den Ball immer haben. Ich denke, dass er uns in einigen Spielern sehr weiterhelfen kann.“

