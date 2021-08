Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 reist am Sonntag (15.30 Uhr) zum FC 08 Villingen. Vor dem DFB-Pokal-Spiel fand die Pressekonferenz statt.

Schalke 04 steht vor dem dritten Pflichtspiel in dieser Saison. Am Sonntag (15.30 Uhr) gastieren die Knappen im DFB-Pokal beim Oberligisten FC 08 Villingen. Es ist eine Neuauflage der Erstrunden-Partie von 2016. Damals gewann S04 durch die Treffer von Dennis Aogo, Breel Embolo, Johannes Geis und Klaas-Jan Huntelaar mit 4:1. Während diese Partie allerdings in Freiburg stattfand, hat der Oberligist dieses Mal ein richtiges Heimspiel. 4.992 Zuschauer sind in der MS Technologie-Arena zugelassen, auch Gästefans dürfen anreisen.

Villingen ist keine Laufkundschaft. S04-Coach Dimitrios Grammozis über den Pokal-Gegner.

Schalke ist klarer Favorit – Grammozis hat Respekt

Die Favoritenrolle ist natürlich klar zugunsten des Zweitligisten verteilt. Trotzdem warnte Sportdirektor Rouven Schröder in der digitalen Medienrunde (05. August) davor, den Gegner zu unterschätzen: “Genau bei solchen Spielen sind die Themen Bodenständigkeit, Demut und Respekt dem Gegner gegenüber sehr wichtig. Die Aufgabe gehen wir mit höchster Konzentration an“, betonte der 45-Jährige.

Auf der Pressekonferenz am Freitag stand dann Schalke-Coach Dimitrios Grammozis Rede und Antwort. Vor dem kommenden Gegner zeigte der Trainer großen Respekt: “Der DFB-Pokal ist ein geiler Wettbewerb. Wir wissen, was auf uns zukommt: eine spielerisch sehr starke und variable Mannschaft. Villingen ist keine Laufkundschaft. Sie haben einen jungen Trainer, der eine klare Handschrift hat. Wir treffen auf ein top motiviertes Team, das uns schlagen möchte. Insgesamt werden wir das Spiel nicht nutzen, um Experimente zu machen oder zu rotieren. Es geht darum, dass wir die bestmögliche Elf auf den Platz schicken.“

Fährmann könnte zurückkehren

Wer am Sonntag im Tor stehen wird, ist noch unklar. Hinter dem Einsatz von Ralf Fährmann (Rückkehr nach Quarantäne) steht noch ein Fragezeichen, Michael Langer (leichte Gehirnerschütterung) wird dagegen wahrscheinlich ausfallen. “Ralf Fährmann ist seit Anfang der Woche wieder dabei. Sein Zustand ist besser als gedacht. Er hat die Intensität gut verpackt. Wir werden noch die letzten beiden Trainingseinheiten abwarten und schauen, ob es für einen Einsatz reicht. Wenn er zu 100 Prozent fit ist, dann bleibt Ralle unsere Nummer eins. Ich habe mich bewusst für ihn entschieden“, erklärte Grammozis.