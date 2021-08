Der FC Schalke 04 hat am Sonntag einen 3:0-Auswärtssieg gegen Holstein Kiel gefeiert. Matchwinner war Doppelpacker Simon Terodde.

Es dauerte keine zwei Minuten, da hatte Schalkes neue personifizierte Torhoffnung bereits zugeschlagen. Nach einer herrlichen Freistoßflanke von Thomas Ouwejan hatte sich Simon Terodde mit all seiner Erfahrung gelöst und unnachahmlich im Fallen per Direktabnahme abgeschlossen. 19 Minuten später war es dieselbe Kombination. Freistoß Ouwejan an den Fünfmeterraum, Terodde lauerte und musste nur noch den Fuß hinhalten. Die frühe 2:0-Führung bei Holstein Kiel war perfekt.





„Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass er einen sehr guten linken Fuß hat“, lobte Terodde seinen zweifachen Vorlagengeber bei "Sky" und betonte: „Deswegen habe ich ihn aufgefordert, nach zwei Minuten das Ding reinzuhauen, weil wir bei Standards auch gefährlich sind und diesmal ist es gut aufgegangen.“

Terodde: Sieg "ein, zwei Tore zu hoch"

Aufgegangen oder gutgegangen? Obwohl die Erleichterung über das 3:0, der erste Punktgewinn in der 2. Bundesliga, bei Spielern und Verantwortlichen groß war, täuschte das Ergebnis etwas über die Vorstellung hinweg. Wie schon gegen den Hamburger SV hatte Schalke deutlich weniger vom Spiel. 24:9 Schüsse und 63 Prozent Ballbesitz aus Sicht der Kieler sprechen eine deutliche Sprache.

„Das war sicherlich ein, zwei Tore zu hoch“, gestand Terodde. „Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir ein, zwei Mal ein glückliches Händchen mit Abseitssituationen.“ Nichtsdestotrotz sah der 33-jährige Neuzugang auch viel Positives. Die Königsblauen seien viel marschiert, hätten gut verteidigt und in den richtigen Momenten die Tore gemacht.

Und das gegen einen guten Gegner. „Sie haben enorme Qualität, sie waren nicht umsonst in der Relegation. Es war nicht einfach für uns, hier anzutreten. Das hat man gesehen“, gestand Terodde. Am Ende aber setzte sich Schalke durch, weil sie wie gegen den HSV „als Mannschaft aufgetreten“ seien.

„Es macht bock, man sieht, wie wir die Tore feiern“, lobte der Torjäger, der nun drei Treffer auf dem Konto hat, den Teamgeist. „Auf dem Weg, wo wir irgendwann hin wollen, ist so ein glatter Auswärtssieg enorm hilfreich.“