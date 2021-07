Wenn es in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag zwischen dem KSV Holstein Kiel und FC Schalke 04 um Ligapunkte geht, wird Schalke gleich auf drei Ex-Schalker treffen.

Wenn der FC Schalke 04 am Sonntag ab 13 Uhr bei Holstein Kiel antritt, dann wird es für drei Kieler Störche ein ganz besonderes Spiel.

Schalke ist ein Stück weit mein Herzensverein, wenngleich Kiel mein Heimatverein ist Fabian Reese, Kiel-Stürmer

Phil Neumann, Steven Skrzybski und Fabian Reese trugen vor nicht allzu langer Zeit das S04-Trikot. Alle drei tragen Schalke im Herzen. "Ich bin Schalke 04 extrem dankbar und immer noch verbunden. Ich habe sieben Jahre inklusive der Ausleihen dort gespielt, Schalke hat mich geprägt und zu dem gemacht, was ich heute bin. Der Verein hat mir die ersten Schritte im Profifußball ermöglicht und ist ein Stück weit mein Herzensverein, wenngleich Kiel mein Heimatverein ist", erklärte Reese in einem Interview mit "RUHR24.de". Insgesamt kann Reese auf 16 Profi-Einsätze (kein Tor) für Schalke und 19 Spiele (sieben Tore, sechs Vorlagen) in der U23-Mannschaft zurückblicken.

Sportlich erwartet Reese, der am 21. November 2015 mit noch 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt für Schalke feierte, ein enges Duell. Der 23-jährige Angreifer sagt: "Schalke hat wie wir auch Druck, Schalke hat sogar deutlich mehr Druck, würde ich behaupten."

Hertener Junge Neumann verbrachte elf Jahre auf Schalke

Für Abwehrspieler Phil Neumann geht es dagegen nicht nur gegen seinen Ausbildungs- sondern auch den Heimatverein. Der 24-Jährige stammt aus Herten, unweit von Gelsenkirchen entfernt, und verbrachte auf Schalke zwischen 2005 und 2016 elf Jahre. 2017 verließ er dann S04, ohne jeglichen Profieinsatz, Richtung FC Ingolstadt. Zwei Jahre später ging es für Neumann dann nach Kiel.

Skrzybski: Vom Schalke-Fan zum Schalke-Profi

Steven Skrzybski wechselte derweil erst zur Schalker-Seuchensaison 2020/2021 zu den Königsblauen. Er kam vom 1. FC Union Berlin und erfüllte sich den Traum vom Schalke-Fan zum Schalke-Profi. 32 Spiele, vier Tore, fünf Vorlagen: so lautete die Bilanz des 28-jährigen Stürmers in der Abstiegssaison des FC Schalke 04. Im Sommer wechselte er dann zu Holstein Kiel.