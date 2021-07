Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 reist am Sonntag zu Holstein Kiel. S04-Trainer Dimitrios Grammozis muss den verletzten Spielführer Danny Latza ersetzen.

Das Auftaktspiel verlor der FC Schalke 04, trotz zwischenzeitlicher Führung, mit 1:3 gegen den Hamburger SV. Noch mehr als die Niederlage schmerzte allerdings die verletzungsbedingte Auswechslung von Kapitän Danny Latza. Die Diagnose war ein Schock: Der Neuzugang vom FSV Mainz 05 erlitt eine Außenbandverletzung im Knie und wird den Königsblauen wohl drei Monate fehlen.

S04-Sportdirektor Rouven Schröder bestätigte am Donnerstag in einer Medienrunde, dass der Klub nach einem Ersatz sucht: “Dass wir in der kommenden Zeit auf unseren Kapitän verzichten müssen, tut uns extrem weh. Ihn eins zu eins zu ersetzen, ist fast unmöglich. Das Profil ist sehr komplex: Danny ist erfahren, kann auf der Doppel-Sechs spielen, auf der Acht, ist ein Box-to-Box-Spieler, ist dynamisch, hat eine gute Auffassungsgabe – das macht es schwierig.“

Grammozis über Latza-Ausfall: “Sehr bitter“

Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (01.08, 13.30 Uhr) äußerte sich auch Chef-Coach Dimitrios Grammozis zum Latza-Ausfall: “Es ist sehr bitter, dass unser Kapitän so früh ausgewechselt werden musste. Als Typ und Symbolfigur hat er uns gefehlt. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkehrt“, erklärte der 43-Jährige.

“Blendi Idrizi oder Florian Flick sind auf jeden Fall eine Option, um Danny auf der Position zu ersetzen. Dazu haben wir noch Yaroslav Mikhailov, der leider gegen den HSV kurzfristig ausgefallen ist. Er steht uns wieder zur Verfügung und hat bereits in der Vorbereitung einige gute Ansätze gezeigt. Yaroslav ist ebenfalls mit in der Verlosung. Wichtig ist, dass wir als Team versuchen, Danny zu ersetzen. Es geht nicht um einen Spieler. Wir müssen als Mannschaft Vertrauen haben.“

Fährmann soll in der nächsten Woche zurückkehren

Ähnlich sah es auch Neuzugang Dominick Drexler, der ebenfalls bei der Pressekonferenz Fragen beantwortete: “Wir müssen den Ausfall unseres Kapitäns auf mehrere Schultern verteilen. Natürlich weiß ich, dass man auch mir diese Aufgabe zuschreibt. Aber das hängt vom Spielverlauf ab und ist nicht auf eine Person festgelegt.“

Ansonsten hat sich die Personalsituation im Vergleich zum HSV-Spiel nicht verändert. Torwart Ralf Fährmann soll Anfang der nächsten Woche aus der Quarantäne entlassen werden.