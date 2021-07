Schalke: Trainerteam stattet ehemaligem S04-Kapitän einen Besuch ab

Vor dem 7:0-Geheim-Testspiel-Sieg gegen die SSVg Velbert stattete das Trainerteam des FC Schalke 04 einem ehemaligen S04-Kapitän einen Besuch ab. Der Grund: Hunger.

Diemtar "Didi" Schacht ist im Ruhrgebiet eine bekannte Persönlichkeit. Einst opferte er sich auf dem Rasen für den MSV Duisburg und FC Schalke 04. Heute ist der Mann mit der Charakterglatze ein erfolgreicher Inhaber eine Currywurstbude.

Von montags bis freitags parkt Didi Schacht seinen Foodtruck an wechselnden Standorten in Duisburger Stadtteilen oder Rheinberg, aber auch Gelsenkirchen. So am Dienstag an der "Stölting Marina". Und der 58-Jährige bekam an der Johannes-Rau-Allee 19 prominenten Besuch.

Manta-Teller für die Schalker Trainer

"Mike Büskens rief mich am Dienstagmittag an und fragte mich, ob ich mit meinem Wagen am Gelsenkirchener Yachthafen bin. Ich sagte ja. Daraufhin meinte Mike, dass ich mich mal bereit machen solle. Er würde gleich mit acht Mann aus dem Schalker Trainerteam kommen. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut", erzählt Schacht gegenüber RevierSport.

Und was gab es für Büskens, Cheftrainer Dimitrios Grammozis und Co. auf den Teller? Schacht sagt: "Natürlich schön Pommes-Currywurst mit Mayo. Das, was es halt bei mir gibt."

Schacht verrät: "Wir haben uns dann mit "Dimi" und Mike über die Saison unterhalten. Ich habe natürlich meine Meinung gesagt, die ich auch schon im RevierSport kundgetan habe. Es wird schwer in dieser Zweitliga-Saison. Aber gegen Hamburg hat man lange Zeit ein gutes Schalke gesehen. Jetzt gilt es in Kiel zu bestehen. Dafür wünsche ich den Jungs alles gute und danke für den netten Besuch."

70 Spiele absolvierte der einstige Kapitän des FC Schalke 04 für die Königsblauen und stieg mit dem Verein 1991 aus der 2. in die 1. Bundesliga auf.