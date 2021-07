Der FC Schalke 04 ist mit meiner Heimniederlage in die 2. Bundesliga gestartet. Sportvorstand Peter Knäbel hat sich nun ausführlich zum Liga-Auftakt geäußert.

Der FC Schalke 04 ist mit einer Niederlage in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga gestartet. Das Auftaktspiel der Saison 2021/22 ging mit 1:3 gegen den Hamburger SV verloren. Die Königsblauen legten einen beherzten Auftritt hin, aber in der zweiten Halbzeit ging zunehmend die Kontrolle verloren. "Der Plan ist aufgegangen, aber vielleicht zu früh, sodass wir uns in Sicherheit gewogen haben", erklärte Schalkes Sport- und Kommunikationsvorstand Peter Knäbel im Sport-1-Doppelpass. Schon nach der Partie wurde seitens der Verantwortlichen klar kommuniziert, dass die Gäste den Ball bekommen sollten und die Elf von Dimitrios Grammozis durch schnelle Balleroberungen und Konter für Gefahr sorgen wollten. Gegen den Ball habe der Plan gut funktioniert.

Knäbel: "Das war richtig klasse"

Nach der frühen Führung durch Simon Terodde (8. Minute) hatte S04 weitere Chancen, die man allerdings nicht nutzte. In der zweiten Halbzeit erdrückte der HSV dann die Gastgeber mit Ballbesitz und wurde immer stärker. Es folgten drei Tore und ein verdienter Sieg. Nach dem Ausgleich war es dennoch zeitweise ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Teams. "Das war richtig klasse. Ein hoher Standard und offenes Visier beider Mannschaften", betonte Knäbel. Wäre das Spiel noch ein wenig länger offengeblieben, hätte Schalke die Partie auch gut gewinnen können, wie der 54-Jährige erklärte. "Das Resultat war traurig, aber wir sind auf einem guten Weg", lautete das Fazit des Sportvorstands. Dem Spiel würde er letztendlich die Schulnote 3- geben.

Knäbel bedankt sich bei den Fans

Die Ambitionen des Klubs bleiben dennoch bestehen. S04 will mit Demut in der 2. Bundesliga antreten und keinen Gegner unterschätzen. Das Spiel gegen den HSV habe bewiesen, wie stark die Teams in der Liga sein können.

Positiv bleibe das Spiel vor allem aufgrund der Rückkehr der Fans in Erinnerung. "Gänsehaut pur. Es war einer dieser Momente, die man nicht vergisst im Leben", schwärmte Knäbel von der "unglaublich emotionalen" Stimmung in der Veltins-Arena. "Ich bin froh, dass die Fans wieder im Stadion sein dürfen und möchte mich für die großartige Unterstützung bedanken", richtete er einen Gruß an die königsblauen Fans aus.