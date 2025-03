VfL-Talk: Dirk Dufner wird Sportchef in Bochum - die Hintergründe

Seit Oktober hatte der VfL Bochum keinen Sportchef mehr, nun kommt Dirk Dufner. In einer neuen Talk-Folge sprechen wir über die Personalie.

Der VfL Bochum hat in Dirk Dufner einen neuen Sport-Geschäftsführer gefunden. Das gab der Verein am Sonntagnachmittag bekannt. Am kommenden Montag wird er seinen ersten offiziellen Arbeitstag haben, schon am Donnerstag wird er vorgestellt. Aber was macht den Mann aus, warum ist die Kritik so groß?

In einer neuen Folge „Inside VfL - der Stadtwerke Bochum-Talk von WAZ und Radio Bochum“ spricht Moderatorin Annalena Fedtke mit den Reportern Günther Pohl und Stefan Döring genau darüber und warum die Verantwortlichen Jörg Schmadtke abgesagt haben.

Außerdem Thema: Das Spiel gegen Bayer Leverkusen und die schwache Leistung des Schiedsrichters Sven Jablonski. Zudem sprechen die drei über Moritz Broschinski und schauen auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart am kommenden Samstag voraus.

