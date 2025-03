Trotz guter Leistung steht der VfL Bochum nach dem 1:3 beim Deutschen Meister Bayer Leverkusen mit leeren Hände da. Gehadert wird mit der Schiedsrichterleistung von Sven Jablonski.

Der VfL Bochum zeigte beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen eine aufopferungsvolle Leistung, die Mut macht. Am Ende brachte das jedoch nichts Zählbares. Wenn man gegen den amtierenden Deutschen Meister gewinnen will, braucht man einen Sahnetag und das nötige Spielglück wie beim Auswärtssieg in München. Dazu gehört auch die nötige Fortune bei den Schiedsrichterentscheidungen.

Und die fehlte dem VfL in der BayArena. Gleich bei drei wegweisenden Szenen fällte Sven Jablonski strittige Urteile zu Ungunsten der Bochumer. Diese haderten mit einem ausgebliebenen Elfmeterpfiff nach einem vermeintlichem Foul an Felix Passlack (10.), mit der Handspiel-Entscheidung vor dem Freistoß zum 2:1 für Bayer Leverkusen sowie einer nicht geahndeten Abseitsposition bei dessen Ausführung (59.) und einem nicht gegebenen Offensivfoul an Matus Bero vor dem 3:1 (87.).

"Das war für mich keine klare Linie. Habe ich ihm auch so klar gesagt. Da kam keine richtige Antwort zurück", berichtete Tom Krauß über ein Zwiegespräch mit Jablonski nach Abpfiff. Maximilian Wittek pflichtete ihm bei und holte zu einer Generalkritik am Videobeweis aus: "Ich bin immer noch angefressen. Es gibt Szenen, über die man sprechen muss. Ich frage mich, wofür wir den Videoschiedsrichter haben. So deutlich muss ich werden."

Beim wichtigen Wendepunkt, dem 2:1 nach Bayer-Freistoß, war es ein Handspiel von ihm, das zum Foulpfiff führte. "Das ist für mich kein Handspiel. Ich kann mir die Hand nicht abhacken, ich weiß ganz genau, dass die Hand nur hing", widersprach Wittek der Entscheidung. Dann blockte Tah, aus dem Abseits kommend, Piero Hincapie frei. Victor Boniface schlug Kapital. Wittek: "Das ist ein Blocken aus dem Abseits raus, das ist strafbar." Doch der Treffer hielt der Überprüfung stand.





Bochum machte auf, wollte den Ausgleich erzwingen, sodass sich Räume für Leverkusen boten. Das 3:1 durch Amine Adli entschied die Partie (87.), doch auch hier sahen die Bochumer Gesprächsbedarf. "Das hat mich richtig aufgeregt tatsächlich. Da bin ich explodiert. Was der für Kleinigkeiten gepfiffen hat. Du schubst den gar nicht - der pfeift. Beim 1:3 war das locker ein Foul gegen uns - pfeift der nicht. Ich finde das ganz merkwürdig, was der heute gepfiffen hat", polterte etwa Gerrit Holtmann.

Auch Wittek bewertete die Szene anders als Jablonski, fragte erneut nach dem Sinn des Videoschiedsrichters: "Das ist ein klarer Kontakt. Für was wir da dann den Videoschiedsrichter haben, frage ich mich. Dann kann er auch zuhause bleiben. Das soll nicht die Entschuldigung sein am Ende. Aber es sind drei entscheidende Szenen in einem Spiel gegen den amtierenden Deutschen Meister."

Die Hypothek als Abstiegskandidat? "Wenn das auf der anderen Seite passiert, pfeift er das zu 100%. Ich weiß nicht, ob das als VfL vielleicht ein bisschen schwieriger ist, in so Fifty-Fifty-Situationen, sodass du den Kürzeren ziehst", vermutete Wittek. So steht Bochum jedenfalls trotz eines ambitionierten Auftritts bei Bayer Leverkusen mit leeren Händen da, während der amtierende Meister Druck auf Tabellenführer FC Bayern München ausübt.