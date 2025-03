Der VfL Bochum kämpft, hält gut gegen Bayer Leverkusen dagegen. Doch am Ende gewinnt der Deutsche Meister mit 3:1 gegen das Hecking-Team.

Die Spieler des VfL Bochum stemmten die Arme in die Hüften und ließen die Köpfe hängen. Das 3:1 durch Amine Adli in der 87. Minute war der Knock-out nach aufopferungsvollen Kampf.

Die nächste Überraschung des Hecking-Teams gegen eine Spitzenmannschaft der Bundesliga blieb aus, es war aber es erneut ein Auftritt, der Hoffnung macht im Kampf gegen den Abstieg.

Es war das erste Rückspiel für Hecking, der sein erstes Spiel als VfL-Trainer gegen Bayer Leverkusen machte und überraschend einen Punkt holte. Was sich seitdem verändert habe, wurde der 60-Jährige, der seinen Vertrag im Falle des Klassenerhalts bis 2027 verlängert hat, gefragt.

„Ich glaube, dass wir widerstandsfähiger geworden sind“, antwortet er. Dass dies keine Floskel war, stellte seine Mannschaft am Freitagabend lange Zeit eindrucksvoll unter Beweis.

VfL Bochum lässt wenig gegen Bayer zu

Leverkusen: Hrádecký - Mukiele, Tah, Hincapie - Frimpong (89. Arthur), Xhaka, Garcia, Grimaldo - Palacios (90.+3 Andrich) - Schick (71. Adli), Boniface (89. Buendia). - Trainer: Alonso Hrádecký - Mukiele, Tah, Hincapie - Frimpong (89. Arthur), Xhaka, Garcia, Grimaldo - Palacios (90.+3 Andrich) - Schick (71. Adli), Boniface (89. Buendia). - Trainer: Alonso Bochum: Horn - Oermann, Ordets, Wittek - Passlack, Sissoko (85. de Wit), Holtmann (75. Broschinski) - Bero, Krauß - Philipp Hofmann (75. Boadu), Masouras. - Trainer: Hecking Schiesdrichter: Sven Jablonski (Bremen) Tore: 1:0 Garcia (20.), 1:1 Passlack (26.), 2:1 Boniface (60.), 3:1 Adli (87.) Gelbe Karten: - Boadu Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)

Die Mannschaft von Xabi Alonso spielte den bekannt dominanten Ballbesitzfußball, den ganz großen Druck konnten die offensiv aufgestellten Leverkusener gegen die stabile VfL-Defensive mit Maximilian Wittek als linken Innenverteidiger in einer Fünferkette nicht aufbauen.

Stattdessen auf einmal ein Aufreger auf der Gegenseite in der zehnten Minute: Nach einem Einwurf von Matus Bero und einer Kopfballabwehr von Alejandro Grimaldo ging Felix Passlack nach einem Zweikampf mit Victor Boniface theatralisch zu Boden, die Bochumer forderten sofort einen Strafstoß. Doch Schiedsrichter Sven Jablonski ließ weiterlaufen und der Videoschiedsrichter schaltete sich auch nicht ein. Die richtige Entscheidung, ein Kontakt lag nicht vor.

Grimaldo trifft zur Führung für Bayer Leverkusen

Mit fortlaufender Spielzeit nährte sich die Hoffnung der Bochumer, dass beim ungeschlagenen Meister der Vorsaison tatsächlich etwas gehen könnte. Bis nach 20 Minuten der Ball im Netz hinter dem VfL-Keeper Timo Horn zappelte. Jonathan Tah verlagerte stark auf Exequiel Palacios, der direkt auf Grimaldo in einen der seltenen freien Räume spielte. Der spanische Nationalspieler fackelte nicht lange und knallte den Ball vor dem reinfliegenden Ivan Ordets und an Horn vorbei zur Führung ins Tor.

Der VfL Bochum unter Dieter Hecking wäre aber nicht der VfL Bochum, wäre er nicht zurückgekommen. Stichwort Widerstandsfähigkeit. „Wir haben in jedem Spiel unsere Chance. Wenn Leverkusen uns das Momentum gibt, müssen wir da sein. So wie gegen Leipzig, Dortmund, Bayern - oder im Hinspiel“, sagte Hecking noch am Donnerstag. Seine Spieler gehorchten, ließen sich nicht beirren und nutzten den Fehler von Granit Xhaka, dessen Kopfballrückgabe auf Lukas Hradecky viel zu kurz geriet. Georgios Masouras hatte den richtigen Riecher, erspurtete den Ball und zog ab. Den Schuss konnte Hradecky zunächst parieren, doch der Abpraller landete bei Passlack, der nach einer zunächst verunglückten Abnahme mit einem satten Strahl ins lange Eck zum Ausgleich traf.





VfL Bochum: Aggressiv im Zweikampf, Horn ist da

Die Gäste waren voll drin im Spiel, vor allem das Dreiermittelfeld um den erneut stark aufspielenden Tom Krauß wurde nun auch mutiger im Spiel nach vorn. Den sonst so technisch versierten Leverkusenern hingegen fehlte die Präzision im Pass- und Aufbauspiel. Auch, weil die Bochumer sie gut stressten. Wenn die Zuspiele ankamen, wurde es gleich gefährlich. Nach wenigen Sekunden im zweiten Durchgang prüfte Victor Boniface Horn, bevor Piero Hincapie mit einem starken Pass in die Schnittstelle Patrik Schick fand, der aber noch entscheidend von Wittek gestört werden konnte (49.).

Der VfL Bochum war weiter gut im Spiel, hatte die Riesenkontergelegenheit über Holtmann, der erst Jeremie Frimpong abkochte und dann auf Matus Bero querlegte. Hradecky war aber auf der Hut. Der Bayer-Druck nahm zu und wurde in der 60. Minute zu groß. Nach einem Freistoß blockte Tah abseitsverdächtig den Weg für Hincapie gegen Philipp Hofmann frei, der Ball landete im Zentrum bei Boniface. Dieser hatte leichtes Spiel zur erneuten Führung, die auch einer VAR-Überprüfung standhielt. Frimpong (78.) und Boniface (wegen Abseits, 80.) verpassten nach das 3:1. Das machte dann Adli (87.), bevor Xhaka noch doppelt den Pfosten traf (90.).