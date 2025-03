Der VfL Bochum steht am Freitagabend bei Bayer Leverkusen vor einer Mammutaufgabe im Abstiegskampf der 1. Bundesliga.

Gelingt nach dem 3:2-Sieg beim Rekordmeister FC Bayern München nun gegen Bayer 04 Leverkusen die nächste Auswärtssensation für den VfL Bochum? Der Blick auf die Tabelle verrät: Die Mannschaft von Thomas Hecking würde ein Punktgewinn beim amtierenden Meister am Freitagabend (20.30 Uhr, live im RS-Ticker) gut zu Gesicht stehen.

Damit das Unterfangen gelingt, hat der 60-Jährige Trainer, der auch im Falle eines Abstiegs bleiben könnte, seine Mannschaft im Vergleich zur 1:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt auf einer Position umgestellt. Der schnelle Gerrit Holtmann rückt für Jakov Medic in die erste Elf.

Bernardo (Knieprobleme) und Koji Miyoshi (Muskelfaserriss) fallen aus.

Heckings Gegenüber Xabi Alonso muss weiterhin auf Edmond Tapsoba, Mario Hermoso, Martin Terrier, Jeanuel Belocian und Florian Wirtz, der aktuell an einer Innenbandverletzung laboriert, zudem muss auch Nathan Tella passen.

Bedeutet: Die Werkself, der man im Hinspiel immerhin ein 1:1-Unentschieden abringen konnte, ist geschwächt. Doch Hecking warnte im Vorfeld: "Bayer hat eine hervorragende Mannschaft. Sie sind Zweiter mit berechtigten Chancen, noch Meister zu werden. Sie haben derzeit ein paar Ausfälle, die weh tun. Doch auch ohne Florian Wirtz haben sie in Stuttgart ein Spiel gedreht, was man nicht drehen musste. Sie werden alles tun, um das Heimspiel zu gewinnen und um so den Druck auf Bayern zu erhöhen."

Seine Erwartung? "Ich erwarte offensive Leverkusener. Wir müssen sehen, dass wir in eine Entlastung reinkommen. Und wir müssen es schaffen, Patrik Schick im Auge zu behalten. Auch wenn man ihn schwer ganz ausschalten kann."

So spielen sie:

Leverkusen: Hradecky - Mukiele, Tah, Hincapie - Frimpong, G. Xhaka, Aleix Garcia, Grimaldo, Palacios, Boniface - Schick

Bank: Kovar (Tor), Arthur, Natali, Alajbegovic, Andrich, Buendia, Hofmann, Adli, Sarco

VfL Bochum: T. Horn - Oermann, Ordets, Wittek - Passlack, Sissoko, Holtmann - Bero, Krauß - P. Hofmann, Masouras

Bank: Drewes (Tor), Gamboa, Masovic, Medic, D. de Wit, Losilla, Pannewig, Boadu, Broschinski