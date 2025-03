Das Branchenportal "transfermarkt.de" honoriert die ansteigende Formkurve beim VfL Bochum. Es gibt aber auch zwei Verlierer.

Die beste Nachricht für den VfL Bochum gab es bereits am Donnerstagmorgen. Erfolgstrainer Dieter Hecking bleibt an Bord - vorausgesetzt, die Bochumer halten die Klasse. Dafür haben sie in den vergangenen Wochen einiges getan und sich von Platz 18 zurück in den Abstiegskampf gefightet. Das Branchenportal „transfermarkt.de“ honoriert das mit einigen Marktwert-Aufwertungen.

Der wertvollste Spieler im Kader des VfL ist allerdings ein Leihspieler. Myron Boadu konnte seinen Marktwert von fünf auf sieben Millionen Euro steigern. Auch wenn er zuletzt verletzt passen musste, hat er gerade in der Rückrunde gezeigt, wieso. Sein Dreierpack beim 3:3 gegen RB Leipzig markiert einen Höhepunkt, der allen Bochumern noch bestens in Erinnerung ist. Mit sieben Toren ist er bester Schütze des VfL.

Aber auch Ibrahima Sissoko, der mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 beim FC Bayern München großen Anteil am sensationellen 3:2-Auswärtssieg hatte, darf sich über eine Aufwertung freuen. Der im Mittelfeld gesetzte Sommerzugang aus Straßburg ist anstatt 4,5 Millionen Euro nun sechs Millionen Euro wert.

Länger zuschauen musste zunächst Timo Horn, ehe er sich den Stammplatz im Tor von Patrick Drewes erobern konnte. Sein Marktwert ist von 500.000 Euro auf 800.000 Euro gestiegen, während Drewes Einbußen hinnehmen musste. Er ist von einer Million Euro auf 800.000 Euro gesunken. Neben Drewes wurde lediglich noch Dani de Wit, der die Rolle des Kevin-Stöger-Ersatzes nie wirklich ausfüllen konnte, herabgestuft. Er ist statt vier Millionen Euro nun noch drei Millionen Euro wert.

Nach oben ging es dafür noch für Tim Oermann (von vier Millionen Euro auf fünf Millionen Euro), Matus Bero (von drei Millionen Euro auf 3,5 Millionen Euro) und Felix Passlack (von zwei Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro). Die restlichen Spieler des VfL Bochum hat „transfermarkt.de“ unberührt gelassen.