Der VfL Bochum hat mit Dieter Hecking verlängert. Auch bei einem Abstieg ist ein Verbleib nicht ausgeschlossen. In der Liga wird aber alles auf Klassenerhalt gesetzt.

Noch acht Spieltage in der Fußball-Bundesliga. Acht Spiele Zeit für den VfL Bochum, um zumindest den Relegationsplatz zu verteidigen. Vielleicht gelingt sogar der Sprung ans rettende Ufer.

Der erste Schritt dürfte vermutlich der schwierigste sein mit Blick auf das Restprogramm, auch wenn es am Freitag (20:30 Uhr) zu einer angeschlagenen Mannschaft von Bayer Leverkusen geht, da es einige Verletzte zu beklagen gibt - unter anderem Superstar Florian Wirtz.

Daher stehen die Chancen auf ein zweites Auswärtswunder nach dem 3:2 bei Bayern München nicht so schlecht wie normalerweise, wenn der VfL zu dem Starensemble aus Leverkusen muss.

Vor dem Spiel setzte der Verein noch ein Zeichen und verlängerte den Vertrag von Trainer Dieter Hecking - sollte der Klassenerhalt geschafft werden. Doch auf der Pressekonferenz schloss VfL-Manager Ilja Kaenzig eine Zusammenarbeit auch für den Fall des Abstiegs nicht aus, er betonte: „Das Szenario Vertrag für die 2. Liga ist nicht ausgeschlossen. Der Tag wird aber nicht kommen, dass es dieses Szenario nicht geben wird.“

Bochum setzt voll auf den Bundesliga-Klassenerhalt. Hecking, der in Leverkusen auf Bernardo und Koji Miyoshi verzichten muss, sagte vor dem Spiel: "Ich habe vom ersten Tag an gesagt, dass ich mit dem VfL den Klassenerhalt schaffen möchte. Daher möchte ich mich mit dem Szenario 2. Liga auch nicht beschäftigen. Die Lösung so ist für beide Seiten super. Der Fokus liegt komplett auf dem gemeinsamen Ziel."

Das Restprogramm des VfL Bochum Bayer Leverkusen (A) VfB Stuttgart (H) FC Augsburg (H) Werder Bremen (A) 1. FC Union Berlin (H) 1. FC Heidenheim (A) FSV Mainz 05 (H) FC St. Pauli (A)

Und da steht nun Leverkusen an, Hecking über den Gegner, gegen den man im Hinspiel ein 1:1 holen konnte. "Bayer hat eine hervorragende Mannschaft. Sie sind Zweiter mit berechtigten Chancen, noch Meister zu werden. Sie haben derzeit ein paar Ausfälle, die weh tun. Doch auch ohne Florian Wirtz haben sie in Stuttgart ein Spiel gedreht, was man nicht drehen musste. Sie werden alles tun, um das Heimspiel zu gewinnen und um so den Druck auf Bayern zu erhöhen."

Daher sieht Hecking eine heikle Aufgabe auf seine Elf zukommen. Seine Aussicht: "Ich erwarte offensive Leverkusener. Wir müssen sehen, dass wir in eine Entlastung reinkommen. Und wir müssen es schaffen, Patrik Schick im Auge zu behalten. Auch wenn man ihn schwer ganz ausschalten kann."

So könnte der VfL Bochum bei Bayer Leverkusen spielen

Horn - Oermann, Ordets, Medic - Passlack, Sissoko, Krauß, Wittek - Bero, Hofmann, Masouras

Es fehlen: Bernardo (Knieprobleme), Miyoshi (Faserriss)

Sperren drohen: Bero (9 Gelbe Karten), Hofmann, Ordets, Passlack (4 Gelbe Karten)