Die Klub-WM könnte eine schlechte BVB-Saison zumindest finanziell abfedern. Dem Gewinner des neuen Wettbewerbs winken über 100 Millionen Euro.

Dass Borussia Dortmund in der kommenden Saison international spielt, ist aktuell mehr als ungewiss. Von dem eigentlichen Minimalziel Champions League ganz zu schweigen. Finanziell würde allein das Verpassen der Königsklasse heftige Einbußen mit sich bringen. Allerdings hat Dortmund im Sommer noch eine zusätzliche Einnahmequelle.

Denn der BVB nimmt vom 14. Juni bis zum 13. Juli an der Klub-WM im XXL-Format teil. Der Sieger dieses umstrittenen Turniers in den USA darf sich über ein Preisgeld von bis zu umgerechnet 115 Millionen Euro freuen. Das teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Mittwoch mit. Insgesamt werden an die 32 teilnehmenden Teams eine Milliarde US-Dollar (926 Millionen Euro) ausgeschüttet.

Auch die bereits angekündigten Solidaritätsleistungen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar (231 Millionen Euro) für nicht teilnehmende Vereine bestätigte die FIFA in der Mitteilung. Deutschland wird bei dem Mega-Event (14. Juni bis 13. Juli) in den USA durch Rekordmeister Bayern München und Champions-League-Finalist Borussia Dortmund vertreten.

Das gesamte Preisgeld wird nahezu gleichmäßig in die Kategorien „Teilnahmebeteiligung“ und „Leistungsbeteiligung“ aufgeteilt. 525 Millionen US-Dollar (486 Millionen Euro) werden nach einem festgelegten Schlüssel an die Klubs verteilt, die restlichen 475 Millionen US-Dollar (440 Millionen Euro) werden je nach Erfolg ausgezahlt. „Die FIFA wird für dieses Turnier keine Mittel behalten, da alle Einnahmen an den Klubfußball gehen und die FIFA-Reserven, die für die globale Fußballförderung über die 211 FIFA-Mitgliedsverbände vorgesehen sind, unangetastet bleiben“, sagte Präsident Gianni Infantino.

Borussia Dortmund winken saftige Prämien

Für das Erreichen des Achtelfinals gibt es 7,5 Millionen US-Dollar, für das Viertelfinale weitere 13,125 Millionen, das Halbfinale bringt weitere 21 Millionen ein, die Finalisten erhalten noch einmal 30 Millionen und der Sieger wird neben der Trophäe mit zusätzlichen 40 Millionen belohnt. In der Gruppenphase gibt es für einen Sieg zwei Millionen und für ein Unentschieden eine Million.

Borussia Dortmund trifft bei der Klub-WM in der Gruppe zunächst auf Fluminense Rio de Janeiro (Brasilien), Ulsan HD (Südkorea) und Mamelodi Sundowns (Südafrika). Europäische Teams haben bei dem bisher ausgetragenen Mini-Turnier traditionell gut ausgesehen.