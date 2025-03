100 Pyros, 100.000 Euro Strafe: Das Verhalten der Auswärtsfans des FC Bayern München im "Klassiker" im November vergangenen Jahres hat ein teures Nachspiel.

Trotz der aktuell großen Lücke, die in sportlicher Hinsicht zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund klafft, war die Bundesliga-Begegnung im Hinspiel (30. November 2024) hart umkämpft - 1:1 trennten sich die beiden deutschen Fußball-Riesen im ausverkauften Signal-Iduna-Park.

Auch auf den Rängen ging es dabei hoch her. Die Pyro-Show zu Beginn der zweiten Hälfte im Klassiker hat für den FC Bayern München nun ein teures Nachspiel: Der DFB belegte den Rekordmeister mit einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro.

33.000 Euro sollen für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden, heißt es im Urteil. Die Begründung: Der FC Bayern München habe im Auswärtsblock bei der Partie gegen Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park mindestens 100 pyrotechnische Gegenstände - darunter bengalische Feuer, Blinker und Rauchtöpfe - entzündet. Die Partie musste allerdings nicht unterbrochen werden.

Der FC Bayern München stimmte dem Urteil zu - damit ist es rechtskräftig. Die Summe - 100.000 Euro - ergibt sich aus der Anzahl der entzündeten pyrotechnischen Gegenstände: 100. Denn der DFB-Kontrollausschuss sehe "für das Entzünden von pyrotechnischen Gegenständen in der Bundesliga grundsätzlich eine Geldstrafe in Höhe von 1.000,- Euro vor. Demnach ergibt sich im summarischen Verfahren eine zu beantragende Geldstrafe in Höhe von 100.000,- Euro."

Das Rückspiel findet in wenigen Wochen in der Münchner Allianz Arena statt (12. April, 18:30 Uhr). Dann könnte es wieder heiß hergehen - auf dem Platz, wie auf den Rängen.

Auch dem SV Werder Bremen wurde wegen verschiedener Vergehen seiner Fans eine fette Geldstrafe auferlegt - in insgesamt vier Fällen wurde Werder verurteilt, die Strafe beläuft sich auf ca. 130.000 Euro. Auch hier war unter anderem das Verhalten der Werder-Fans im Dortmunder Auswärtsblock für die Strafe ursächlich. Wegen des Einsatzes verschiedener pyrotechnischer Gegenstände im Signal-Iduna-Park muss Werder 34.800 Euro blechen.