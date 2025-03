Der VfL Bochum gastiert am Freitagabend bei Bayer Leverkusen und ist der große Außenseiter. Aber die Personalsituation des Meisters dient als Mutmacher.

Bevor der VfL Bochum in den Bundesliga-Endspurt startet, gewährte Trainer Dieter Hecking ein freies Wochenende. Mit vollen Akkus haben die Profis des abstiegsbedrohten Bundesligisten am Montag das Training wieder aufgenommen, sie gastieren am Freitag bei Bayer Leverkusen (20.30 Uhr, RS-Liveticker).

Der VfL geht als großer Außenseiter in die Partie - kann aber Mut aus der Personalsituation beim Gegner ziehen. Denn anders als in Bochum diente die Länderspielpause nicht gerade als Verschnaufpause für das Team von Xabi Alonso.

Den spanischen Meister-Trainer plagen große Personalsorgen. Sechs Spieler werden gegen Bochum ausfallen, darunter mehrere Leistungsträger. Allen voran die Verletzung von Superstar Florian Wirtz (Innenband) schmerzt Leverkusen. Aber auch Innenverteidiger Edmond Tapsoba (Oberschenkel) oder Angreifer Nathan Tella (muskuläre Probleme) werden das NRW-Duell verpassen. Dazu kommen Mario Hermoso (Sehnenoperation am Brustmuskel), Martin Terrier (Achillessehnenriss) sowie Jeanuel Belocian (Kreuzbandriss).

Geht man nach den fiktiven Marktwerten des Portals transfermarkt.de, dann beläuft sich der Gesamtwert der verletzten Spieler auf 248 Millionen Euro - das sind knapp 40 Prozent des Kaderwertes, den transfermarkt.de auf 637 Millionen taxiert.

Und damit nicht genug: Auch der Spieltermin am Freitagabend dürfte eher dem VfL zugutekommen. Denn Leverkusen stellte zwölf Nationalspieler ab. Und zwei von ihnen sind noch bis Mittwoch in Südamerika unterwegs. Exequiel Palacios spielt Mittwoch um 1 Uhr unserer Zeit mit Weltmeister Argentinien gegen Brasilien. Und Piero Hincapie gastiert zeitgleich mit Ecuador in Chile.

Anschließend müssen beide noch über 10.000 Reisekilometer absolvieren. Palacios wird immerhin am Mittwoch zurückerwartet, während Hincapie erst am Donnerstagmorgen in Leverkusen eintreffen soll. Er könnte das Abschlusstraining verpassen.

Derweil waren nur vier Bochumer mit ihren Ländern auf Reisen, und mit Ibrahima Sissoko nur einer von ihnen außerhalb Europas. Der malische Nationalspieler hat seine Spiele bereits hinter sich gebracht und dürfte zeitnah wieder in Bochum aufschlagen.