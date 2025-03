Gerrit Holtmann hat beim VfL Bochum ein beachtliches Comeback hingelegt. Er spricht darüber und über den Saison-Endspurt.

Am Dienstag feiert Gerrit Holtmann seinen 30. Geburtstag. Der Flügelflitzer des VfL Bochum hätte die Gelegenheit gehabt, seinen Ehrentag bei über 30 Grad und Sonnenschein zu verbringen.

Doch der Nationalspieler der Philippinen entschied sich dafür, in der Länderspielpause nicht in den südostasiatischen Inselstaat zu fliegen und am Dienstag in der Hauptstadt Manila das Asien-Cup-Quali-Duell gegen die Malediven zu bestreiten.

"Es wäre eine 17-stündige Reise gewesen. Es tut mir leid für die Nationalmannschaft", erklärt Holtmann seinen Verzicht, der beim philippinischen Verband aber nicht für Unmut gesorgt habe. "Sie haben es angesichts des schweren Restprogramms mit Bochum verstanden. Gegen die Malediven gewinnen sie auch ohne mich", fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Möglichst ausgeruht möchte Holtmann in die letzte Phase der Bundesliga-Saison gehen. Acht Partien stehen noch an für den VfL, der derzeit den Relegationsrang belegt. Am Freitagabend gastieren die Bochumer bei Meister Bayer Leverkusen (20.30 Uhr, RS-Liveticker).

"Wir müssen unser Spiel der letzten Wochen durchziehen, bissig sein und ihnen in den Zweikämpfen auf den Füßen stehen", sagt Holtmann. "Es wird ein geiles Spiel. Wir wollen Leverkusen Paroli bieten." Dass diese Aussagen für den Favoriten aus dem Rheinland ernst zu nehmen sind, zeigen die letzten Ergebnisse des VfL gegen namhafte Gegner. Sowohl die Bayern (3:2) als auch den BVB (2:0) besiegte das Team von Dieter Hecking in den vergangenen Wochen.

Gegen Leverkusen wollen die Bochumer an diese Serien anknüpfen - wichtig werden aber vor allem die folgenden Wochen, wenn es teils gegen direkte Konkurrenten geht. Und es ist davon auszugehen, dass Holtmann in den kommenden Wochen eine wichtige Rolle spielen wird. Der 29-Jährige erlebt ja seinen zweiten Frühling an der Castroper Straße.





Nachdem er vergangene Saison leihweise in der Türkei und in Darmstadt aufgelaufen war, wurde er in den ersten Wochen dieses Spieljahres nicht berücksichtigt, saß nicht mal auf der Bank. Doch seit Hecking an der Seitenlinie steht, ist Holtmann wieder wichtig, spielt häufig von Beginn an.

"Eigentlich war ich schon weg. Aber ich wollte mich unbedingt durchbeißen", sagt Holtmann im Rückblick auf die vergangenen Monate. "Dass ich jetzt teilweise wieder Startelf-Kandidat bin und gute Spiele machen, macht mich sehr stolz."

Inzwischen fordern Fans sogar die Vertragsverlängerung des Publikumslieblings. Sein Arbeitspapier läuft im Sommer aus. "Ich mache weiter, und dann werden wir sehen", sagt Holtmann zu seiner Zukunft, er wolle sich allein auf den Abstiegskampf in der Bundesliga konzentrieren.

Spätestens im Sommer wird es dann Klarheit geben. Und dann wird Holtmann wieder fürs Nationalteam spielen. Am 10. Juni steht ein wichtiges Spiel gegen Tadschikistan an. "Dann soll und will ich unbedingt wieder dabei sein." (mit gp)