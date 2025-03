Vier Profis des VfL Bochum sind oder waren auf Länderspielreise. Sissoko kehrt als letzter Spieler in dieser Woche zurück. Auch drei Talente waren unterwegs.

Tim Oermann ist seinem Ziel, bei der U21-Europameisterschaft in diesem Sommer dabei zu sein, einen weiteren Schritt näher gekommen. Der zuletzt immer stärker auftrumpfende Verteidiger des VfL Bochum zählt erneut zum Aufgebot der deutschen Nachwuchs-Auswahl von Trainer Antonio di Salvo.

Nach bisher drei Einsätzen für die U21 hoffte und hofft der 21-Jährige auf Spielzeit in den beiden Testspielen in der Slowakei am Freitag und gegen EM-Favorit Spanien am Dienstag in Darmstadt (20.30 Uhr/live bei Sat 1). Es sind die letzten Bewährungsproben vor der EM ab Mitte Juni in Slowenien. Die Endrunde der U21-Europameisterschaft 2025 soll vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei stattfinden.

Gegen die Slowakei wurde Oermann eine Viertelstunde vor dem Ende eingewechselt, hatte somit seinen Anteil am 1:0-Erfolg des Teams von Trainer Toni di Salvo.

Matus Bero und Winterzugang Georgios Masouras kehren eher als Oermann zum VfL Bochum zurück, der in der Bundesliga nach dem 1:3 gegen Frankfurt am Freitagabend, 28. März, in Leverkusen gastiert. Ibrahima Sissoko dagegen wird etwas später als Oermann zurückkommen.

Er spielte und spielt mit Mali in der WM-Qualifikation. Gegen die Komoren gewann Mali mit 3:0, Sissoko wurde eingewechselt. Am Montag, 24. März, geht es für Sissoko mit Mali um 17 Uhr in Casablanca gegen die Zentralafrikanische Republik.

VfL Bochum: Bero verliert mit der Sloawakei gegen Slowenien

Bero spielte mit der slowakischen Nationalmannschaft in den Play-Offs der Nations League zweimal gegen Slowenien. Masouras traf mit Griechenland zweimal auf Schottland.

Im Hinspiel der Playoffs spielte Bero beim 0:0 durch, im Rückspiel wurde er in der Verlängerung ausgewechselt, die Slowakei verlor mit 0:1 und bleibt damit in der Liga C. Das nächste Länderspiel könnte für Bero ein besonderes werden. Die Slowakei trifft am 4. September (20.45 Uhr) in der WM-Qualifikation auf Deutschland, das sich im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien durchsetzte.

VfL Bochum: Masouras gewinnt mit Griechenland in Schottland

Masouras stand bei der 0:1-Niederlage der Griechen gegen Schottland die erste Hälfte auf dem Platz. Im Rückspiel, das die Griechen mit 3:0 gewannen, wurde er in der 73. Minute eingewechselt. Griechenland steigt durch den Erfolg in die Liga A auf.

Die vier Nationalspieler verpassten das Testspiel gegen Zweitligist Preußen Münster, das die Bochumer mit 4:2 gewannen. Trainer Dieter Hecking gab dabei auch Spielern aus der U19 Einsatzzeiten, drei U19-Spieler sind allerdings auch international unterwegs.

VfL Bochums Talent Obed Ofori vor Länderspiel-Debüt

Angreifer Alessandro Crimaldi spielte einmal mehr für Italiens U18-Auswahl, und zwar in Belgien. Er wurde beim 1:0-Erfolg der Italiener nach 64 Minuten eingewechselt. Am Montag steht der zweite Vergleich mit Belgien an.

Erstmals für Ghanas U20 nominiert wurde Stürmer Obed Ofori, der in Marokko einen Lehrgang absolviert.

VfL Bochum: Keumo spielt gegen Österreich durch

Während sich Stürmer Luis Pick erstmals auf Abruf bereithalten durfte, wurde Darnell Keumo für einen Lehrgang der deutschen U18-Nationalmannschaft nachnominiert. In Spanien spielte die DFB-Auswahl gegen Österreich 1:1, Keumo spielte durch, und die Niederlande. In der Partie, das Deutschland mit 1:0 gewann, kam Keumo nicht zum Einsatz. Er hat bereits elf Mal für Deutschlands U17 und nun dreimal für die U18 gespielt, zählte zuletzt allerdings nicht mehr zur Auswahl.

Darnell Keumo: dynamisch und torgefährlich

Der 17-Jährige hat sich nochmal weiterentwickelt, dringt mit seiner Dynamik noch häufiger auf der linken Seite durch, schlägt immer häufiger „gute Flanken und erzielt auch Tore“, lobte Trainer David Siebers zuletzt einen weiteren Entwicklungsschritt. Drei Mal traf Keumo allein in den sieben Spielen der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga, der VfL ist bereits drei Spiele vor Schluss für das Achtelfinale qualifiziert.

Und das, obwohl Außenverteidiger Kacper Koscierski (17) wegen einer Erkrankung zuletzt drei Spiele fehlte und auch den DFB-U18-Lehrgang absagen musste. Koscierski gilt als größtes Talent der starken U19.