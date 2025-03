Neunmal hielt er in der laufenden Saison in der Oberliga Westfalen seinen Kasten sauber. Nun wurde Hugo Rölleke beim VfL Bochum befördert.

Die U21 des VfL Bochum steht im ersten Jahr nach der Neugründung vor dem Aufstieg in die Regionalliga West. Das ist auch ein Verdienst von Keeper Hugo Rölleke.

Der 19-Jährige stand in 20 Partien im Tor des Oberligisten, kassierte nur 17 Tore und hielt neunmal den Kasten sauber. Nun wird er für seine Leistungen belohnt mit seinem ersten Profivertrag - beim VfL Bochum.

Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 2,04 Meter große Torhüter gehört seit über zehn Jahren dem vereinseigenen Talentwerk an und stieg in dieser Spielzeit zum Stammkeeper in der neu gegründeten U21 auf. Sein Kontrakt bei den Blau-Weißen ist bis zum 30.06.2029 datiert.

Bereits im Alter von neun Jahren stieg er 2014 in die blau-weiße Nachwuchsabteilung ein. Fortan durchlief der Torhüter alle Talentwerk-Teams und kam bereits in Testspielen bei den Profis zum Einsatz, inklusive der Teilnahme am Sommertrainingslager vor Beginn der aktuellen Spielzeit. Zudem stand der 19-Jährige in zwei Bundesliga-Spielen in der Saison 2023/24 im Spieltagskader.

„Es macht uns stolz, dass wir mit Hugo Rölleke ein weiteres Top-Talent aus den eigenen Bochumer Reihen an uns binden können“, sagt VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig. „Eigene Spieler zu entwickeln und mit der Perspektive auszubilden, den Sprung in den Lizenzbereich zu schaffen, gehört zu unserer Vereinsphilosophie. Das Talentwerk leistet diesbezüglich hervorragende Arbeit. Mit Hugo Rölleke ist ein weiterer Spieler diesen Weg erfolgreich gegangen.“

Hugos Leistungspotenzial war bereits früh zu erkennen, er hat sich in den vergangenen Jahren überragend entwickelt Heiko Butscher

Auch Heiko Butscher, Coach der Bochumer U21, sieht einen klaren Weg bei seinem Keeper: "Hugos Leistungspotenzial war bereits früh zu erkennen, er hat sich in den vergangenen Jahren überragend entwickelt. Er hat entscheidenden Anteil daran, dass wir bislang eine sehr gute Saison in der Oberliga Westfalen spielen. Hugos Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen – sein erster Profivertrag beim VfL ist also der nächste logische Schritt.“

Der den Schlussmann extrem glücklich macht: "Ich freue mich sehr darüber, meinen ersten Profivertrag hier beim VfL unterschrieben zu haben. Seit über zehn Jahren gebe ich Woche für Woche alles dafür, in diesem Verein den Sprung zu den Profis zu schaffen. Ich kann es kaum erwarten, das VfL-Trikot auch in den nächsten Jahren zu tragen. Ein großer Dank geht natürlich auch an das ganze Talentwerk, dessen Team und auch meine Mitspieler, die mich immer gefördert und unterstützt haben.“