VfL und Herbert Grönemeyer veröffentlichen Bochum-Kollektion

Die neue Kollektion von Grönemeyer und dem VfL Bochum soll ein Sinnbild der Stadt sein - der Erlös kommt einem guten Zweck zugute.

Der VfL Bochum und Herbert Grönemeyer gehören untrennbar zueinander. Sein 1984 veröffentlichter Song „Bochum“ ist Kult und wird bei jedem Heimspiel voller Inbrunst von Tausenden VfL-Fans gesungen. Zusammen mit der Bekleidungsmarke Societas bringen Grönemeyer und der VfL Bochum nun eine gemeinsame Kollektion heraus. Diese wird ab Donnerstag, den 27. März erhältlich sein und soll den „besonderen Bochumer Geist“ und „hochwertiges Design“ miteinander verbinden.

„Die Kollektion ist mehr als eine stilistische Anlehnung an Bochum. Sie ist ein visuelles Erzählstück über die Stadt, ihren Fußballverein und die Menschen, die sie lebendig machen. Markante Elemente werden aufgegriffen, die eng mit Bochum und dem VfL verbunden sind. Sie sind eine Hommage an gespielte Trikots aus den 80er- und 90er-Jahren, die deren Details aufgreift und neu interpretiert“, schreibt der VfL Bochum über die neue Kollektion auf seiner Homepage.

Alle vier Teile der Kollektion sollen eine prägende Bedeutung für Stadt und Verein haben. Angelehnt sind sie an Grönemeyers Zeilen aus dem Song „Bochum“. Dazu passend tragen sie Namen wie „Tief im Westen“ oder „Blume im Revier“. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der VfL Bochum bereits erste Bilder der neuen Kollektion.

Bereits zu Beginn der Saison war Herbert Grönemeyer als offizieller Ärmelsponsor des VfL Bochum im DFB-Pokal eingestiegen. Nach der Niederlage in der ersten Runde beim SSV Jahn Regensburg war die DFB-Pokal-Saison für den VfL jedoch schnell vorbei. Und somit endete auch Grönemeyers Engagement auf dem VfL-Trikot. Nun wirkt Grönemeyer also bei einer eigenen Kollektion mit. Den gesamten Erlös eben dieser wird Grönemeyer an den IFAK e.V. Bochum spenden. In dieser multikulturellen Kinder- und Jugendhilfe werden junge Menschen unterstützt, die in schwierigen Lebenslagen aufwachsen.