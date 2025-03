Die DFL hat die ausstehenden Spieltage bis Saisonende terminiert. Der BVB bekommt ein Topspiel, der VfL Bochum eine Partie am Freitag.

Die DFL hat die noch ausstehenden letzten Spieltage der Saison 2024/25 terminiert. Borussia Dortmund hat am 32. Spieltag ein Topspiel am Samstagabend gegen den VfL Wolfsburg. Eine Woche später muss der BVB sonntags gegen Doublesieger Bayer Leverkusen ran.

Der VfL Bochum ist an allen drei möglichen Tagen im Einsatz, freitags gegen Heidenheim, samstags gegen Mainz und sonntags gegen Union Berlin. Am letzten Spieltag finden traditionell alle Bundesliga-Partien zeitgleich am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr statt.

31. Spieltag

Freitag, 25. April 2025:

VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim (20.30)

Samstag, 26. April 2025:

Bayer Leverkusen - FC Augsburg (15.30)

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 (15.30)

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund (15.30)

VfL Wolfsburg - SC Freiburg (15.30)

Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (18.30)

Sonntag, 27. April 2025:

VfL Bochum - 1. FC Union Berlin (15.30)

SV Werder Bremen - FC St. Pauli (17.30)

32. Spieltag

Freitag, 2. Mai 2025:

1. FC Heidenheim 1846 - VfL Bochum (20.30)

Samstag, 3. Mai 2025:

RB Leipzig - FC Bayern München (15.30)

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim (15.30)

1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen (15.30)

FC St. Pauli - VfB Stuttgart (15.30)

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (18.30)

Sonntag, 4. Mai 2025:

FC Augsburg - Holstein Kiel (15.30)

SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen (175.30)

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt (19.30)

33. Spieltag

Freitag, 9. Mai 2025:

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim (20.30)

Samstag, 10. Mai 2025:

SV Werder Bremen - RB Leipzig (15.30)

1. FC Heidenheim - Bayern München (15.30)

1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim 1846 (15.30)

VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 (15.30)

Holstein Kiel - SC Freiburg (15.30)

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Sonntag, 11. Mai 2025:

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (15.30)

Eintracht Frankfurt - FC St. Pauli (17.30)

VfB Stuttgart - FC Augsburg (19.30)

34. Spieltag

Samstag, 17. Mai 2025:

RB Leipzig - VfB Stuttgart (15.30)

Borussia Dortmund - Holstein Kiel (15.30)

TSG Hoffenheim - FC Bayern München (15.30)

1. FC Heidenheim 1846 - SV Werder Bremen (15.30)

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

FC Augsburg - 1. FC Union Berlin (15.30)

1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen (15.30)

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (15.30)

FC St. Pauli - VfL Bochum (15.30)