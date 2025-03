Am Donnerstag wird die zweite Reihe des VfL Bochum Spielpraxis bekommen. Und das auf hohem Niveau gegen Zweitligist Preußen Münster.

Der VfL Bochum nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel an der Castroper Straße. Am Donnerstag (20. März, 14 Uhr) geht es gegen den Zweitligisten Preußen Münster. Gespielt wird auf dem Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion. Der Eintritt ist frei.

VfL-Trainer Dieter Hecking betonte im Vorfeld der 90 Minuten: "Ich möchte, dass die Spieler, die zuletzt weniger gespielt haben, in den Rhythmus kommen." Und das gegen ein ordentliches Kaliber. Hecking legt sich fest: "Es macht mehr Sinn, gegen solche ambitionierten Teams zu spielen, als gegen einen Viert- oder Fünftligisten zu testen."

Personell wird er rotieren, da zahlreiche Akteure nicht vor Ort sind aufgrund von Länderspielabstellungen. Tim Oermann weilt bei der U21-Nationalmannschaft, Matus Bero und Winterzugang Georgios Masouras sind für ihre Nationen aktiv. Bero spielt mit der slowakischen Nationalmannschaft in den Play-Offs der Nations League zweimal gegen Slowenien. Masouras trifft mit Griechenland zweimal auf Schottland, und zwar jeweils am Donnerstag und Sonntag. Oermann trifft mit der U21 in den beiden Testspielen am Freitag auf die Slowakei und am kommenden Dienstag auf Spanien.

Daher dürfen sich mit Luc Dabrowski, Cajetan Lenz, Luca Bernsdorf, Niklas Jahn, Lirim Jashari fünf Talente zeigen. Es wären vermutlich noch mehr Jungspunde dabei, aber mit Alessandro Crimaldi, Obed Ofori und Darnell Keumo wurden drei U19-Leistungsträger für ihre U-Nationalmannschaften nominiert. Zudem spielt die U19 am Mittwochabend (18:30 Uhr) noch im Westfalenpokal beim SC Münster 08.

Nach der Länderspielpause steht für den VfL im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga dann gleich eine richtig hohe Hürde bevor. Denn am Freitag (28. März, 20:30 Uhr) muss die Hecking-Elf zum amtierenden Deutsche Meister Bayer Leverkusen. Im letzten Jahr gab es in Leverkusen ein 0:4, in Bochum gar ein 0:5.