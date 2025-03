Leon Goretzka stammt aus der Jugendabteilung des VfL Bochum. Jetzt wird dem Profi des FC Bayern München eine besondere Ehre zu Teil.

Wer in Bochum aufgewachsen ist, der ist auch mit dem Maiabendfest aufgewachsen. Das findet stets am letzten Wochenende im April statt. In diesem Jahr bereits zum 637. Mal. Es ist eines der ältesten Brauchtumsfeste in Deutschland.

Leon Goretzka ist in Bochum geboren und aufgewachsen. Auch wenn ihm die Fans des VfL Bochum seinen Wechsel zum FC Schalke 04 seinerzeit sehr übel genommen haben, ist Goretzka mit seiner Heimat und dem VfL weiterhin sehr verbunden.

Das zeigte sich zuletzt, als der Spieler des FC Bayern München im Trikot des VfL beim Relegationsspiel gegen Fortuna Düsseldorf der vergangenen Saison auf der Tribüne des Vonovia Ruhrstadions saß.

Jetzt wird ihm eine besondere Ehre zu Teil. Denn Goretzka stiftet in diesem Jahr die Eiche für das Bochumer Maiabendfest. "Ich habe mich extrem über die Anfrage gefreut", erklärte der Nationalspieler in einer auf "Radio Bochum" verkündeten Videobotschaft. Die Eiche stehe für Werte wie Beständigkeit und Stärke und passe daher gut zur Stadt. "Ich bin extrem froh, dass ich in Bochum groß geworden bin und der Stadt unheimlich dankbar und auch den Menschen, die dort leben. Daher musste ich nicht lange überlegen, als die Anfrage kam, dabei zu helfen, die Tradition, die genau diese Werte feiert, aufrechtzuerhalten, zu unterstützen."

Aber was hat es mit der Eiche und dem Maiabendfest überhaupt auf sich? Im Jahr 1388 haben die Bochumer Junggesellen eine Horde Vieh, die durch Dortmunder Söldner geraubt wurde, zurückerobert. Als Dank für diese Tat gestattete der Landesherr, Graf Engelbert III. von der Mark, den Bochumern auf ewige Zeiten das Recht, sich am Vorabend des 1. Mai einen Eichbaum aus seinen Wäldern zu holen, ihn mit Manneskraft vor Sonnenuntergang in die Stadt zu bringen, ihn dort zu verkaufen und vom Erlös ein Fest zu feiern. So steht es auf der Homepage der Bochumer Maiabendgesellschaft.

Seit dem Jahre 1388 feiern dies die Bochumer alljährlich mit einem großen Fest und Umzug. Die ganze Stadt ist dann blau und weiß geschmückt. In diesem Jahr findet das Fest vom 24. bis zum 27. April statt. Ob Leon Goretzka bei der Maibaum-Zeremonie persönlich dabei sein kann, steht noch nicht fest.