Landesliga Niederrhein 2 Topteams marschieren im Gleichschritt, Kantersieg für VfB Bottrop

23. Spieltag in der Landesliga Niederrhein 2: Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller gab es keine Verschiebungen. Am häufigsten traf der VfB Bottrop ins Schwarze.