VfL Bochum: Pleite wirft VfL nicht um - "... das hätten wir sofort unterschrieben"

Vor einem Jahr begann der Absturz nach der Bayern-Gala. Das soll in diesem Jahr vermieden werden. Trotz des 1:3 gegen Frankfurt sieht nichts danach aus, dass der VfL Bochum einbricht.

2023/24 gab es am 22. Spieltag einen 3:2-Sieg des VfL Bochum im heimischen Ruhrstadion gegen Bayern München. Anschließend ging kaum noch was.

Nur zwei Siege aus den folgenden zwölf Partien. Konsequenz: Bochum musste in die Relegation und konnte am Ende dramatisch gegen Fortuna Düsseldorf die Klasse halten.

Nun hat der VfL wieder 3:2 gegen die Bayern gewonnen. Diesmal am 25. Spieltag und alle Bochumer hoffen, dass es diesmal bessere Folgeergebnisse gibt.

Gegen Eintracht Frankfurt hat das schon einmal nicht geklappt. Trotz einer sehr couragierten und ordentlichen Leistung verlor der VfL Bochum das Heimspiel mit 1:3 und steht weiter auf dem Relegationsplatz - der Abstand auf den 15. Rang beträgt bereits fünf Punkte.





Aktuell spricht nichts dafür, dass die Bochumer so einbrechen wie vor einem Jahr. Auch Bochums Angreifer Philipp Hofmann, der zum zwischenzeitlichen 1:2 traf, sagte: "Wir haben alles reingeworfen. Ich bin trotz der Niederlage positiv gestimmt. Wir hatten mehr Chancen, das ist extrem ärgerlich. Frankfurt spielt es bei den Toren gut. Wir haben nach dem 0:2 alles versucht, bei der letzten Chance müssen wir den Ausgleich machen."

Sein Kollege Gerrit Holtmann ärgerte sich über die vielen vergebenen Chancen. "Ich habe selten so viele Chancen von uns gesehen in den ersten 25 Minuten. Ich dachte, hier spielt nicht der 16. gegen ein Team, das in Europa spielt. Wir waren griffig, nur das Tor hat gefehlt. Dann sah man auch die Qualität der Eintracht, ein Mario Götze war gefühlt überall. Frankfurt hat dann die Entscheidung verpasst, kurz vor dem Ende müssen wir das 2:2 machen."

Durch das 1:3 ist der Rückstand auf Platz 15 angewachsen, aber Holtmann bleibt positiv: "Wir waren tot, seit Dieter Hecking da ist, sind wir rangekommen. Das war jetzt ein Nackenschlag, jetzt gilt es, den Kopf hochzunehmen."

Zumal der Trend stimmt, die Leistungen sind in Ordnung. Das ist es auch, was Hofmann aus dem Spiel zieht: "Wenn uns einer vor einem halben Jahr gesagt hätte, wo wir jetzt stehen, das hätten wir sofort unterschrieben. Wir sind stabil, wir können auch mit den Top-Teams mithalten. Das Spiel wird uns auch nicht umwerfen."

So ging es 2023/24 nach dem 3:2 gegen die Bayern weiter

23. Spieltag 2:5 bei Borussia Mönchengladbach

24. Spieltag 1:4 gegen RB Leipzig

25. Spieltag 1:2 gegen SC Freiburg

26. Spieltag 0:2 beim FSV Mainz 05

27. Spieltag 2:2 gegen den SV Darmstadt 98

28. Spieltag 1:2 beim 1. FC Köln

29. Spieltag 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim

30. Spieltag 0:1 beim VfL Wolfsburg

31. Spieltag 3:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim

32. Spieltag 4:3 bei Union Berlin

33. Spieltag 0:5 gegen Bayer Leverkusen

34. Spieltag 1:4 bei Werder Bremen