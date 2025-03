VfL Bochum: Hecking trauert Punkt hinterher, Toppmöller: "Was ein Fußballspiel"

Die Beteiligten waren sich einig. Der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt haben richtig was geboten. Am Ende brachte das dem VfL-Trainer aber nichts.

Das war nicht der Spieltag des VfL Bochum. Eine Woche nach dem 3:2 bei Bayern München setzte es zu Hause gegen Eintracht Frankfurt ein 1:3.

Damit bleibt der VfL auf dem Relegationsplatz, allerdings beträgt der Abstand auf das rettende Ufer fünf Punkte, zudem hat der 1. FC Heidenheim durch das 3:1 gegen Kiel bis auf einen Zähler auf den VfL aufgeschlossen.

Daher war VfL-Coach Dieter Hecking enttäuscht, aber nur über das Ergebnis, mit der Leistung seiner Elf konnte er leben: "Natürlich bin ich enttäuscht. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten bis zum 0:1 zwei Riesenchancen, da müssen wir in Führung gehen. Da müssen wir zielstrebiger und konsequenter sein. Die beiden Gegentore waren aus meiner Sicht zwei Geschenke, auch wenn die Eintracht die Situationen dann super ausgespielt hat."

Trotzdem kam der VfL zurück, hatte am Ende sogar noch die Möglichkeit, das Spiel auf 2:2 zu stellen. Hecking: "Spätestens nach dem 1:2 war es ein packendes Fußballspiel. Wir haben einen leidenschaftlichen Fight abgeliefert und um jeden Meter gekämpft. Das war gut. Frankfurts Keeper hält am Ende überragend, den Ball haben alle schon im Tor gesehen."

Moritz Broschinski hatte den Punkt auf dem Fuß, doch er vergab diese Gelegenheit. Daher gab es nicht das Ergebnis, das laut Hecking verdient gewesen wäre. Sein Gegenüber, Dino Topmöller, freute sich über die drei Punkte, aber auch über das, was auf dem Platz geboten wurde.





Sein Fazit: "Was für ein Fußballspiel. Es war ein richtig gutes Spiel mit hoher Intensität. Wir wollten unbedingt zeigen, dass wir nicht nur guten Fußball spielen, sondern auch dagegenhalten und kämpfen können. Wir haben Mentalität gezeigt, wurden von Bochum vor eine schwere Aufgabe gestellt. Wir hatten keinen guten Start ins Spiel. Bochum hat das gemacht, was wir erwartet haben. Das ein oder andere Mal hatten wir etwas Spielglück, als Bochum über die Seite durchgebrochen ist. Mit dem ersten Tor haben wir den Fuß ins Spiel bekommen, zur Halbzeit haben wir dann auch verdient geführt. In der zweiten Halbzeit müssen wir das Spiel früher für uns entscheiden. Am Ende war es dann ein verdienter Sieg gegen einen sehr ordentlich spielenden VfL Bochum."