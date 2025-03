Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw hat mit seinem 250. Einsatz in der Bundesliga eine Bestmarke aufgestellt, die vorher von einem ehemaligen MSV- und Schalke-Spieler gehalten wurde.

Der 26. Bundesliga-Spieltag war ein äußerst erfolgreicher für den FC Augsburg. Der FCA gewann mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg, ist nun seit zehn Spielen ungeschlagen und darf von Europa träumen. Torhüter Finn Dahmen ist seit mittlerweile 614 Minuten ohne Gegentor, zudem stellte der Kapitän der Fuggerstädter einen Bundesliga-Rekord auf.

Jeffrey Gouweleeuw lief gegen Wolfsburg zum 250. Mal im deutschen Oberhaus auf und ist damit der Niederländer mit den meisten Spielen. Der 33-jährige Innenverteidiger zog am früheren Duisburger und Schalker Heinz van Haaren vorbei, der auf insgesamt 249 Partien kommt.

Von Haaren spielte von 1964 bis 1968 für die Zebras und erlebte in der Saison 1965/66 den Einzug ins DFB-Pokalfinale, das der MSV mit 2:4 gegen den FC Bayern verlor. Nach vier Spielzeiten in Duisburg mit 123 Spielen und 22 Toren und wechselte der gebürtige Marler 1968 zum FC Schalke. Bis 1972 bestritt er für Schalke 126 Bundesligaspiele und erzielte dabei 10 Tore. Zudem feierte von Haaren mit dem Gewinn des DFB-Pokals in der Spielzeit 1971/72 den größten Erfolg seiner Karriere.

Dritter in der Liste ist der langjährige Hertha-Profi Dick van Burik. In den Top 10 tauchen außerdem weitere Namen auf, die im Ruhrgebiet ihre Spuren hinterlassen. Der Ausländer mit den meisten Bundesliga-Spielen ist allerdings ein Peruaner: Claudio Pizarro kommt auf stolze 490 Partien. Diese Marke wird für den neuen Rekord-Niederländer Gouweleeuw nicht mehr zu erreichen sein.

"Ich kenne die Tabelle von den Holländern mit den meisten Spielen in der Bundesliga. Jetzt habe ich ihn überholt, mit dem Sieg heute war es der perfekte Tag", freute sich der FCA-Kapitän nach der Partie gegen Wolfsburg im Interview mit 'Sky' über seine Bestmarke.

Die zehn Niederländer mit den meisten Bundesliga-Spielen:

1. Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg) 250 Spiele

2. Heinz van Haaren (MSV Duisburg, Schalke 04) 249

3. Dick van Burik (Hertha BSC) 245

4. Willi Lippens (Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund) 242

5. Rob Reekers (VfL Bochum) 219

6. Kees Bregman (MSV Duisburg, Arminia Bielefeld) 203

7. Arjen Robben (Bayern München) 201

8. Paul Verhaegh (FC Augsburg, VfL Wolfsburg) 189

9. Frank Verlaat (VfB Stuttgart, Werder Bremen) 185

10. Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) 184