Trotz schwacher erster Halbzeit war für Borussia Dortmund bei RB Leipzig mehr drin als die 0:2-Pleite. Protagonisten hadern mit vergebenen Großchancen.

Niko Kovac rückte noch einmal kurz die vor sich liegenden Papiere zurecht, ehe er aufsah und ansetzte, die ihm gestellte Frage zu beantworten. Es haben sich einige ergeben nach der 0:2-Niederlage von Borussia Dortmund bei RB Leipzig.

Etwa die, wie der BVB es geschafft hat, mit über zehn Großchancen und insgesamt 26 Torschüssen kein einziges Tor zu erzielen. „Fußball ist manchmal schwierig zu erklären. Es gibt Tore, bei denen man sich fragt, wie der Ball ins Tor rutschen kann, und Momente, bei denen man sich fragt, wie der Ball nicht reingehen kann.“

Eine richtige Erklärung hatte der BVB-Trainer dann allerdings auch nicht parat. In der Tat war es schwierig nachzuvollziehen, wie die Borussia, trotz schwacher erster Halbzeit, mit 0:2 bei RB Leipzig verlieren konnte. „Die zweite Halbzeit war richtig, richtig gut: fußballerisch und läuferisch. Wir haben RB Leipzig an die Wand gespielt. Es ist Wahnsinn, was wir liegen gelassen haben. Wir müssen natürlich irgendwann das erste Tor machen. Dann können wir dieses Spiel drehen, vielleicht sogar gewinnen“, haderte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass RB in Hälfte eins klar überlegen war und eben genau das vorgemacht hat, was dem BVB abgegangen ist: Die Sachsen haben zwei ihrer Chancen in Tore von Xavi (18.) und direkt nach der Pause von Loïs Openda (48.) umgemünzt. „Wir haben sicherlich Fehler gemacht. Das 0:2 fiel wieder durch eine Standardsituation. So sind wir schon gegen Augsburg auf die Verliererstraße geraten.“

In Leipzig hatte Ryerson Openda am zweiten Pfosten alleine gelassen. Der Belgier versenkte die Xavi-Ecke volley im langen Eck, ein „Traumtor“, wie BVB-Kapitän Emre Can haderte. „Der schießt den mit dem schwachen Fuß perfekt in den Winkel. Das ist eine Situation, aus der nicht oft ein Tor fällt. Gegen Augsburg haben wir ein ähnliches Gegentor kassiert. Das sind dann zwei Gegentore, bei denen man niemandem so wirklich einen Vorwurf machen kann.“

Borussia Dortmund: Can hadert mit der Chancenverwertung

Doch auch er wollte sich gar nicht allzu sehr mit Opendas Geniestreich aufhalten. Denn der BVB hatte im Nachgang eben genügend Chancen, um das Spiel zu drehen. „Dass wir hier ohne Tor rausgehen, ist Wahnsinn“, sagte er und legte nach: „Wir können in der zweiten Halbzeit gefühlt acht Dinger machen. Aber am Ende geht es ums Gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. Und darüber sind wir enttäuscht.“

Nach der anstehenden Länderspielpause muss Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 ran. Die Rheinhessen belegen aktuell Champions-League-Platz drei. Jenen Rang, auf dem Borussia Dortmund eigentlich gerne stehen würde.