Borussia Dortmund kommt in der Bundesliga einfach nicht in Fahrt.

VfL Bochum 15:30 Eintracht Frankfurt 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Borussia Dortmund kommt in der Bundesliga nicht in Schwung. In Leipzig gibt es bereits die elfte Saison-Niederlage.

Nur drei Tage nach dem umjubelten Einzug ins Champions-League-Viertelfinale hat Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac verlor beim ebenfalls kriselnden Rivalen RB Leipzig 0:2 (0:1) und liegt mit nur 35 Punkten auf dem elften Platz. Die Sachsen (42) haben indes den Anschluss zu den Champions-League-Plätzen hergestellt. Vor 47.800 Fans im ausverkauften Leipziger Stadion erzielten Xavi Simons (18. Minute) und Loïs Openda (48.) die Leipziger Tore. Für Dortmund war es schon die elfte Saisonpleite in der Bundesliga. "Dortmund war in der Offensive brutal. Umso glücklicher bin ich, dass wir das Spiel gewonnen und zu Null gespielt haben. Wir freuen uns sehr über die drei Punkte. Wir wissen, dass wir in diesen Wochen gegen direkte Konkurrenten spielen und punkten müssen. Mit Blick auf die Tabelle war das sehr, sehr wichtig. Nach der Pause fahren wir nach Mönchengladbach. Das wird wieder ein wichtiges Spiel", bilanzierte RB-Torwart Peter Gulacsi bei "Sky". Pascal Groß, Mittelfeldspieler des BVB, sagte: "Es fühlt sich extrem schlecht an. Wir haben es wieder nach einem guten Champions-League-Auftritt nicht geschafft in der Bundesliga zu performen. Das nervt mich sehr. Wir lassen die Konstanz vermissen. Wir bekommen es nicht hin alle drei Tage auf einem hohen Level zu spielen. Das ist auch eine Qualität." Die Statistik zum Spiel Leipzig: Gulacsi - Baku, Geertruida, Orban, Bitshiabu, Raum (81. Lukeba)- Seiwald (81. Haidara), Baumgartner (61. Kampl) - Simons (81. Gomis), Sesko, Openda (67. Klostermann) Dortmund: Kobel - Anton, Can, Schlotterbeck, Ryerson (72. Chukwuemeka) - Sabitzer (33. Bensebaini), Groß - Adeyemi (72. Gittens), Brandt, Beier - Guirassy Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg) Tor: 1:0 Simmons (18.), 2:0 Openda (48.) Gelbe Karten: Raum (3), Lukeba (2), Haidara (2) - Can (4), Ryerson (4), Chukwuemeka Zuschauer: 47.800 (ausverkauft)

Zur Startseite